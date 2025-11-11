10月一手私宅登記量微升8% 連漲兩月 利嘉閣：靜候大型新盤 後市再試高｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，一手買賣持續暢旺，連月續有升幅，惟推盤節奏及遇有大型新盤空檔下，本月或將稍作整固回氣，待後市集力再試高位。綜合土地註冊處數據顯示，十月份全港共錄得1,994宗一手私宅買賣登記，總值達246.30億元，較九月的1,988宗及229.04億元分別微升6宗及8%，兩者均連升兩個月及創近4個月最多，當中量更連續8個月維持在逾一千宗以上的水平，屬相對高位徘徊。

三區新盤兩升一跌

按地區劃分，今年十月份全港三區新盤登記量錄得兩升一跌，當中港島區錄得輕微升幅5%，按月表現維持穩定，主要來自港島南岸及西半山新盤的貢獻，結果帶動十月份港島區一手私宅登記量按月平穩上升5%，錄得431宗。至於，期內的買賣登記總值突破百億元，升14%，錄得105.63億元。

九龍區方面，表現凌厲，上月多個新盤遍地開花，均錄得不俗的登記，當中包括如油塘、九龍城及土瓜灣等新盤。總結十月份，九龍區內最多的登記為油塘朗譽的153宗，其次是九龍城瑧博的115宗，故刺激十月份九龍區一手私宅登記急增逾半，錄得875宗，較前月的573宗大升53%；月內涉及登記金額也相應升43%，錄得91.04億元，升幅不及登記量，主因月內以中小型物業登記作主導。

至於新界區則逆市下挫，表現明顯跑輸另外兩區，幸未至拖垮整體表現，區內買賣登記量跌破千宗水平，期內主要靠將軍澳及大埔新盤及餘貨支撐。十月份新界區一手私宅買賣登記共錄得688宗，較九月的1,003宗大跌31%，成為表現較遜色的地區。至於月內新界區買賣登記金額同步下跌31%，涉資49.63億元，為三區中最少。