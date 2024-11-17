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地產
2024-11-17 16:53:48

10月份商廈錄526宗成交 按年增26% 觀塘區空置率創今年按月新低｜商廈市況

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10月份商廈市場錄得約526宗租賃成交，涉及樓面面積約156萬方呎，較去年同期分別升逾26%及50%。(資料圖片)

10月份商廈市場錄得約526宗租賃成交，涉及樓面面積約156萬方呎，較去年同期分別升逾26%及50%。(資料圖片)

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減息周期啟動後，市場氣氛回暖，企業擴充業務活動明顯增多。中原(工商舖)最新統計指，10月份商廈市場錄得約526宗租賃成交，涉及樓面面積約156萬方呎，較去年同期分別大幅上升約26.44%及約50.51%。港島及九龍整體甲廈吸納情況亦見改善，東九龍區空置率下跌幅度則較大；至於觀塘區空置率，按月遞減約1.87個百分點至11.07%，創年內新低。該行預期，11月份聯儲局再度減息，有助進一步提振經濟氛圍，加上聖誕及新年前為企業搬遷旺季，相信商廈租賃市場於年底前會維持活躍。

中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓表示，10月份商廈市場錄得約526宗租賃成交，按月及按年分別上升約17.94%及約26.44%，涉及租用面積約156萬方呎，較9月份的約108萬平方呎大增約44%，按年對比亦更增約五成，反映整體商廈吸納情況理想，企業擴充樓面態度亦轉趨積極。月內市場錄得較為矚目的大手租務成交，如金管局以呎租約58元，承租西九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場22樓、25樓及27樓共3層樓面，面積共約10.8萬方呎，涉及月租約626.4萬元。

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上月金管局以月租約626.4萬元，承租西九龍環球貿易廣場3層樓面，面積涉逾10萬方呎。

上月金管局以月租約626.4萬元，承租西九龍環球貿易廣場3層樓面，面積涉逾10萬方呎。

東九龍甲廈空置率大幅改善

甲廈空置率方面，10月份九龍區整體空置率錄得13.48%，按月下跌0.51個百分點。東九龍區甲廈空置情況大幅改善，觀塘錄得約11.07%，按月下跌1.87個百分點，為今年度該區最低紀錄；九龍灣亦同見改善，最新空置率錄得約24.47%，按月跌1.14個百分點；而尖沙咀空置率最新錄得8.51%，按月微升0.13百分點，按年同期比較則跌0.67個百分點。

至於港島區，10月份空置率整體錄得12.34%，按月下降0.07個百分點，與去年同期11.8%相比，則上升0.54個百分點。此外，個別核心區錄得顯著改善跡象，其中銅鑼灣區10月份錄得空置率8.8%，按月及按年分別下跌0.490.53個百分點，金鐘區仍為港島區空置率最低區域，最新錄得7.51%，按年改善幅度達2.09個百分點。

上月九龍區甲廈空置率下跌，當中東九龍區情況大幅改善，觀塘區亦按月跌1.87個百分點，為今年度該區最低紀錄。

上月九龍區甲廈空置率下跌，當中東九龍區情況大幅改善，觀塘區亦按月跌1.87個百分點，為今年度該區最低紀錄。

11月整體租務續活躍

陳雁樓稱，受惠於息口下調和較早前股市走勢強勁等利好因素，本地商業氣氛回暖，令寫字樓租賃個案有明顯增加；而最新一份施政報告亦繼續大力發展「總部經濟」，吸引海內外公司來港設立總部或分部，相信相關政策可有效激活本地寫字樓租賃市場；加上最新美聯儲局於11月份再度減息，對整體營商環境而言有推動作用，相信租務市場會維持活躍，對後市抱審慎樂觀態度。

10月份商廈租賃成交表現

 

10/2024

09/2024

按月變化

10/2023

按年變化

成交宗數

526

446

+17.94%

416

+26.44%

租用面積

1,560,050

1,081,749

+44.21%

1,036,448

+50.51%

資料來源：中原(工商舖)及市場資訊

 

港九主要地區最新甲廈空置率

 

2024/10

2024/9

變幅

(百分點)

2023/10

變幅

(百分點)

港島整體

12.34%

12.41%

-0.07

11.80%

+0.54

金鐘

7.51%

7.21%

+0.3

9.60%

-2.09

中環

11.65%

11.71%

-0.06

10.82%

+0.83

銅鑼灣

8.8%

9.29%

-0.49

9.33%

-0.53

九龍整體

13.48%

13.99%

-0.51

13.03%

+0.45

尖沙咀

8.52%

8.39%

+0.13

9.19%

-0.67

觀塘

11.07%

12.94%

-1.87

9.95%

+1.12

九龍灣

24.47%

25.61%

-1.14

20.93%

+3.54

資料來源：中原(工商舖)及市場資訊

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