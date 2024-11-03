10月份工商舖單月急升兩成至250宗 工廈最突出｜工商舖市況

中原(工商舖)資料指，10月份錄約250宗工商舖買賣成交，當中工廈表現最突出，反映市況正轉好，並料11月可延續成交升勢。(資料圖片)

政府於10月份公布新一份《施政報告》，内容涵蓋多項支持物業投資市場的措施，令整體投資氣氛轉熾熱。中原(工商舖)資料顯示，10月份錄得約250宗工商舖買賣成交，當中工廈表現最為突出，增幅約31.71%；而工商舖3個範疇按年買賣宗數均錄得顯著升幅，反映工商舖市況正轉好。該行預測，減息周期已啟動，施政報告內容長遠亦利好工商舖，相信可刺激更多投資者及用家入市，料11月份買賣氣氛可延續成交升勢。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，該行統計10月份工商舖買賣量升價跌，共錄得約250宗買賣成交，較上月增約19.62%，按年亦增約27.55%；成交金額則由於月内缺乏逾億元成交作支持，全月僅錄得零星交投，整體成交金額僅錄得約24.31億元，較上月跌約56.26%，按年對比亦下跌近一成。

10月份工廈表現亮麗，錄得約162宗買賣成交，按月及按年分別增加逾31%及逾26%。

工廈成交量按月逾增三成

潘志明指，10月份工廈表現亮麗，錄得約162宗買賣成交，按月及按年分別增加約31.71%及約26.56%，月内不乏傳統工廈獲用家承接，其中鰂魚涌英皇道1065號東達中心3樓7至8室及地庫單位及車位，面積約13,334方呎，原由大鴻輝持有，最新以約6,750萬元易手，新買家為齡記書業集團家族，料將購入物業作自用。

寫字樓買賣宗數 按月增近 12%

此外，寫字樓交投宗數亦錄得顯著增長，10月份寫字樓買賣成交錄得約38宗，按月增約11.76%，按年則大升約46.15%，惟由於當月成交個案大都為低價成交，拖累買賣成交金額回落至約6.29億元，按月大跌約七成。其中上環干諾道中168號信德中心招商局大廈19樓01及17室，面積約3,298方呎，以約4,122萬元沽出，平均呎價僅約12,500元，創逾10年新低。

至於商舖，10月份買賣成交錄得約50宗，按月微跌約2宗，按年則增加約19.05%；成交金額錄得約7.13億元，按月減少約29.08%，按年則微跌約3.79%。月內投資者出貨頻密，其中由鄧成波家族持有的灣仔灣仔道3號尚翹峰地下1座B2號舖，面積約1,228方呎，以約3,008萬沽出，平均呎價約2.45萬元。