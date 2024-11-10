10月舖位租務價量齊升 宗數按月升近兩成 金額升近三成｜商舖市況

10月份國慶黃金周旅客訪港數字有所增加，期間錄得內地遊客數字約121.6萬人次，按年人次上升約一成，帶動整體零售市道氣氛回暖，最新舖位租務交投亦見價量齊升。據中原(工商舖)統計，商舖市場10月份共錄得約323宗租賃成交，涉及成交金額約3,091萬元，按月金額升幅大增近三成。該行預測，近年本港興起的雙十一購物節熱潮，有效刺激市民消費意欲，加上12月聖誕及新年檔期為傳統消費旺季，相信未來兩月不少零售商會把握租舖機會，趁低吸納優質商舖作據點，預料商舖租務前景樂觀，交投量會持續向好。

中原(工商舖)商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，資料顯示10月份錄得的323宗租務成交，較9月份約271宗上升約19.18%，按年則微跌約4.15%；成交金額則錄得約3,091萬元，按月升約29.52%，按年則跌約16.91%。以舖位成交面積而言，10月涉及的租務成交樓面約46.8萬方呎，較9月份的34.4萬方呎，按月多出36%，按年則輕微下跌約8%。

淘寶、大疆核心區「插旗」

她指出，內地零售及飲食品牌繼續進軍香港，近月市場錄得多宗矚目租務成交，其中內地龍頭網購品牌淘寶預租核心商場舖位，進駐尖沙咀廣東道中港城商場2樓全層，舖位面積約4萬方呎，涉及月租約50萬元，料作家具體驗店使用。此外，尖沙咀金馬倫道17號B號舖，面積約490方呎，亦獲内地新興茶飲店「一點點」承租，月租約11萬元。另外，個別核心區舖位亦錄得租金上升的個案，其中銅鑼灣羅素街61號麗園大廈地下B5號舖，面積約1,184方呎，新近獲内地無人機生產研發商大疆創新承租，月租約40萬元，較舊租客首飾店月租約30萬上升約33%。

租金下調 吸引更多內地品牌進駐

何潔釵分析，10月份舖租市場表現活躍，國内多家知名品牌皆積極落戶本港市場，反映在租金大致回調下，更多新興品牌願意進軍香港市場作試金石，且不少零售及餐飲行業的租客，都希望盡快落實租務，以迎接聖誕及新年檔期的消費旺季。她相信，多個內地知名品牌積極落戶本港開設據點，將會產生協同效應，帶動更多行業競爭品牌加入承租舖位，有助進一步改善零售市道氛圍，預料11月份租務氣氛會繼續向好，租務交投價量將維持穩中向上的局面。

即睇商舖租盤(HOUSE730)

