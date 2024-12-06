10項目上月獲批預售 涉5521伙按月多2.4倍 日出康城佔近半

地政總署昨公布上月預售樓花數據，共有10個項目獲批、涉及5,521伙，較10月的1,633伙大增3,888伙或2.4倍。當中涉及伙數最多為信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)及招商局置地合作的日出康城第13A及B期，分別提供1,284及1,266伙，合共涉及2,550伙。
日出康城第13A及13B期分別提供1,284及1,266伙，兩期預計落成日期同為2027年3月31日，樓花期長約28個月。
Victoria Blossom成長實明年頭炮
另一獲批項目為長江實業集團(1113)啟德「Victoria Blossom」第1期，涉及307伙，長實營業部首席經理郭子威透露，項目料將成為2025年集團「頭炮」項目，單位坐擁一線維港海景，定價會參考維港兩岸擁有海景的新盤呎價。同區另一新盤、新鴻基地產(016)「天璽．天」第2期亦獲批，提供584伙，發展商早前透露單位售價有上調空間，有望本月推售。
上月再現預售「零申請」 今年第三次
其他獲批預售項目包括九龍倉集團(004)旗下九龍塘龍翔道第1至3期項目，合共提供133伙；萬科香港大埔馬窩路住宅項目第2及3期，共涉1,247伙；日前已開價的房協旗下啟德安置屋邨樂啟軒涉700伙。值得留意，上月未有新項目申請預售樓花，為今年7月後再現，亦屬今年第三次。
PARK SEASONS下周二新銷售
本月一手市場尚未有全新盤起動，發展商以推售手上餘貨為主。會德豐地產與港鐵(066)合作的日出康城第12B期「PARK SEASONS」落實下周二(10日)展開新一輪銷售，當中重點全新精選25伙，包括12伙一房(開放式廚房)、10伙兩房(開放式廚房)及3伙兩房連書房(梗廚)，實用面積314至537方呎，折實呎價14,333元起，折實價由454.1萬元起，全數折實價低於850萬元。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，是次銷售安排將連同部分早前已推出的單位，合共159伙於下周二發售。整個「SEASONS」系列自今年3月開售迄今累售941伙，套現近58.5億元，穩居「2024年新盤銷量之冠」。