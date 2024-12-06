10項目上月獲批預售 涉5521伙按月多2.4倍 日出康城佔近半

地政總署昨公布上月預售樓花數據，共有10個項目獲批、涉及5,521伙，較10月的1,633伙大增3,888伙或2.4倍。當中涉及伙數最多為信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)及招商局置地合作的日出康城第13A及B期，分別提供1,284及1,266伙，合共涉及2,550伙。

日出康城第13A及13B期分別提供1,284及1,266伙，兩期預計落成日期同為2027年3月31日，樓花期長約28個月。

Victoria Blossom成長實明年頭炮

另一獲批項目為長江實業集團(1113)啟德「Victoria Blossom」第1期，涉及307伙，長實營業部首席經理郭子威透露，項目料將成為2025年集團「頭炮」項目，單位坐擁一線維港海景，定價會參考維港兩岸擁有海景的新盤呎價。同區另一新盤、新鴻基地產(016)「天璽．天」第2期亦獲批，提供584伙，發展商早前透露單位售價有上調空間，有望本月推售。