SIERRA SEA｜2A期今首輪開賣213伙 中原陳永傑：本地大手客擲4631萬掃8伙｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」2A期今日(10日)展開首輪公開發售213伙，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，發展商以克制價推售新一期，吸引上一期向隅客。息口下調，項目租金回報預計可達4厘，亦吸引投資者進駐，今日出席客戶中投資者約佔六成，用家約佔四成。今日出席客戶中普通話拼音買家亦佔近兩成，比上一期銷售有明顯增長。

陳永傑透露，該行錄得一組本地大手客斥約4,631萬購入8伙，包括2伙三房、4伙兩房及2伙一房，作為長線收租之用。他稱，市場反應熱烈，料該盤今日公開發售213伙定必全數沽清。2026年首月開局理想，除新推售項目外，庫存走勢凌厲，大手成交不斷。市場對美國本月減息預期升溫，對樓市帶來支持，預計本月一手成交可達2,000宗。