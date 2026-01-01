中原工商舖：去年錄3721宗交投 按年升25% 料今年首季維持「量升價穩」態勢

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，去年12月份工商舖市場錄得約295宗買賣成交，較上月回落約9.79%，比去年同期則增加約13.03%，而全年則錄得約3,721宗成交，較2024年約2,968宗上升約25.37%。

2025年工商舖市況回暖，根據中原(工商舖)數據顯示，2025年12月份工商舖錄得約295宗買賣成交，涉及總金額約104.31億元，按年分別升約13.03%及約58.23%；而寫字樓市場因月內錄得巨額買賣成交，總成交金額約83.99億元，為全年單月最高。

買賣成交金額方面，受中國建設銀行大廈大手成交帶動，上月錄得約104.31億元，按月及按年分別上揚約74.02%及58.23%，而全年則錄得總成交額約680.08億元，按年微升約6.2%。

寫字樓市場升勢最為顯著

在工商舖三大範疇中，寫字樓市場方面，去年12月錄得約45宗買賣成交，較上月大幅回落約43.75%，按年則錄得升幅約15.38%；總金額錄得約83.99億元，按月及按年分別上升約1.08倍及3.13倍。

上月寫字樓買賣市場再度錄得矚目大手成交，並推高本月成交金額走勢。據了解，該成交為中環干諾道中3號中國建設銀行大廈共11層全層辦公樓面，總面積約111,622方呎，平均呎價約31,338元；榮登2025全年大宗工商舖買賣成交第三位，首兩位分別為銅鑼灣港島壹號中心的72.09億元及中環交易廣場第一座的63億元。翻查記錄，該廈原由發展商麗新集團及中國建設銀行各自持有一半業權，當中自去年下半年市場已傳出麗新集團有意出售其持有的50%權益，潛在買家亦在競逐中，至年底前新買家揭盅，京東集團旗下子公司呼聲最高。