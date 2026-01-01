中原：2025年山頂南區買賣價量齊升 料2026年豪宅樓價升10%｜樓市數據

中原地產山頂南區、港島南岸、愉景灣及離島區高級資深營業董事何兆棠表示，根據中原地產山頂南區統計數字，扣除內部轉讓個案，山頂南區2025年一手及二手市場呈價量齊升局面，合共錄得174宗成交，涉資約198.88億元，較2024年錄109宗151.56億元，分別上升59.6%及31.2%，更創2021年錄200宗及261.04億元以來4年新高。成交當中分層單位佔約62%、洋房佔36%，屋地佔2%。成交較集中於赤柱、大潭及舂磡角等一線地段。 何兆棠料2026將會維持「超級豪宅年」，山頂南區的買賣宗數及金額將會錄明顯升幅。具體而言，一手豪宅成交量預計按年增加50%，樓價上升約10%；二手豪宅成交量則錄60%升幅，樓價料預計上升5至10%。租賃成交量應會維持平穩，租金視乎單位配套及裝修程度，預計會有5至10%升幅。

山頂南區二手買賣價量齊升 創 4 年新高 何兆棠續指，根據中原地產山頂南區統計數字，扣除內部轉讓個案，2025年山頂南區錄不少逾億元「大刁」，單看二手市場，本年錄26宗逾億元成交，金額錄約64.415億元，分別按年增加23.8%及1.6%，均創2021年40宗及120.2億元後4年新高。 山頂南區一、二手市場合共錄52宗逾億元成交，總金額約144.47億元，較2024年錄40宗及126.05億元，分別升30%及14.6%。佔總成交量29.9%，以及總成交金額約72.6%。成交以洋房為主，涉及「One Stanley」、「壽臣山15號」等優質豪宅洋房。 一手市場方面，最高成交金額個案為「深水灣道6號」兩幢洋房，成交金額22億元，呎價約14.7萬元。二手市場方面，最矚目的為「歌賦山道15號」屋地成交，金額達7.9億元，呎價約85,553元。

租賃成交按年增加 9.2% 租務市場方面，在專才，內地及外資公司回流本港的情況下，山頂南區的租賃表現平穩向升，2025年錄約567宗租賃成交紀錄，較2024年增加約9.2%，涉資6,432.97萬元，按年上升7.3%。雖然0至9.99 萬元租賃成交依然佔大多數，佔57.3%；但20萬元或以上的租賃佔比明顯增加，錄9.2%，而10至19.99 萬元租賃成交則佔33.5%。 其中，較為矚目的租賃個案為「種植道11號洋房項目，月租約130萬元，呎租達151元水平。

新晉豪宅買賣表現活躍 成交宗數按年上升 40.6% 新晉豪宅方面，扣除內部轉讓個案，2025 年貝沙灣、南灣、深灣9號及南區左岸合共錄約149宗成交，涉資約41.64億元，當中逾96.6%的成交金額超過千萬元。成交宗數與金額較2024年的106宗及30.76億元，分別上升40.6%及35.4%。

而一手新晉豪宅方面，「晉環」、「揚海」、「Blue Coast II」、「海盈山」、「滶晨」及「滶晨II」，共錄得約1,270宗買賣成交，涉資約212.1億元。繼去年港島南岸的「Blue Coast」，今年6月開始發售的滶晨系列亦錄得佳績，總共錄逾700宗成交，成交金額逾121.8億元。港島南岸2025年庫存量從最高約1,600伙，減至現時約300伙。從數據可見，分層豪宅或小戶型單位購買力十分強勁，可見此類單位較受新一代豪宅買家歡迎。

2025年全港錄169宗逾億元成交 涉資369.6億 中原地產山頂南區、港島南岸、愉景灣及離島區高級資深營業董事何兆棠表示，根據中原地產山頂南區綜合市場資料顯示，2025年全港一二手市場逾億元成交錄169宗，涉資369.6億元。其中一手佔近7成，成交主要集中於港島區，佔約73%。對比2024年的165宗及391.68億元，分別上升2.4%及微跌5.6%，按年維持平穩，反映豪宅承接力保持強勁。

全港一手及二手市場最矚目的成交個案同樣是「深水灣道6號」及「歌賦山道15號」屋地。

料 2026 將會維持「超級豪宅年」 何兆棠表示，首先，受地緣政治波動影響，資金流向實物市場避險，本港豪宅因其稀缺性與高保值能力，成為內地資金的重要避風港。根據山頂南區統計，全港逾億元成交個案中，近8成為內地資金，顯示他們已成為香港豪宅市場的主要購買力。 第二，香港各項人才入境計劃反應踴躍，截至2025年12月中已有約26萬名人才攜家人抵港。不少專才、優才及高淨值人士選擇以香港作為資產配置、居住及子女教育的據點。同時，大學非本地生學額將增至50%，促使更多內地家庭為子女教育來港置業，進一步推升高端住宅需求。