有1.3萬伙貨尾需消化 萊坊：料今年樓價漲8% 租金看好破頂

本港樓市正現復甦跡象，惟貨尾囤積仍是主要挑戰。物業顧問萊坊指，發展商正積極去庫存，並料會推出更多優惠及靈活的融資方案吸引買家。目前市場上仍有約1.2萬至1.3萬個單位需要消化，才有利樓價顯著上升。該行預計今年住宅樓價升約5%至8%；而住宅租金看升3%至5%，並有機會創歷史新高。
萊坊高級董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒稱，住宅成交量正趨穩定，目前每月錄約5,000宗成交。而地段優越且定價有競爭力項目將續受追捧，並保持高銷售量，展望今年整體住宅交投錄6.5萬至6.8萬宗。他指，正面融資環境有利市場信心，預期將再度減息，令按揭利率跌破3%，將有助減輕買家的借貸成本，並料逐步推高樓價，預測今年住宅樓價升約5%至8%。
住宅租賃需求方面，王兆麒表示，因人才流入及非本地學生帶動而增加，住宅租金料升3%至5%，並有機會創歷史新高。
至於今年賣地表現，他預計賣地收入將達120億至150億元，按年增60%。同時，私人發展項目的補地價金額，估計將反彈到80億至100億元。
豪宅由內地及海外客需求重新推動
萊坊高級董事及住宅物業代理部主管劉文華指，本港豪宅市場明顯回暖，去年第四季樓價逾7,800萬元的超級豪宅市場共錄80宗成交，創2021年第四季以來新高。樓價逾5,000萬元的類別，去年12月錄46宗成交，今年1月首周已錄7宗成交，反映市場交投動力持續，料今年豪宅進一步走強。
劉文華說，市場氣氛改善，加上現金充裕的買家入市興趣持續，將支撐樓價上升，而豪宅供應有限亦繼續支持物業樓價。市場復甦將由內地及海外買家的需求重新推動，預計住宅成交將進一步增加，豪宅樓價有望漲約5%，租金則上揚約3%至5%，啟德及西九龍等地段特別受內地租戶青睞。