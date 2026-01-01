有1.3萬伙貨尾需消化 萊坊：料今年樓價漲8% 租金看好破頂

本港樓市正現復甦跡象，惟貨尾囤積仍是主要挑戰。物業顧問萊坊指，發展商正積極去庫存，並料會推出更多優惠及靈活的融資方案吸引買家。目前市場上仍有約1.2萬至1.3萬個單位需要消化，才有利樓價顯著上升。該行預計今年住宅樓價升約5%至8%；而住宅租金看升3%至5%，並有機會創歷史新高。

萊坊高級董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒稱，住宅成交量正趨穩定，目前每月錄約5,000宗成交。而地段優越且定價有競爭力項目將續受追捧，並保持高銷售量，展望今年整體住宅交投錄6.5萬至6.8萬宗。他指，正面融資環境有利市場信心，預期將再度減息，令按揭利率跌破3%，將有助減輕買家的借貸成本，並料逐步推高樓價，預測今年住宅樓價升約5%至8%。