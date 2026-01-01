CASTLE ONE BY V首推12伙 入場價1000萬｜西半山新盤

V創辦人兼董事長陳韻雲JP BBS SBS(左二)，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑(右二)、中原地產東半山跑馬地及大坑區高級營業董事劉威遜(右一)及中原地產西半山區高級資深區域營業董事吳小玲(左一) 於CASTLE ONE BY V合照

由The V Group精心發展，位處西半山衛城道一號的「CASTLE ONE BY V」及跑馬地成和道68號的「V Happy Valley」委託中原地產獨家代理。其中「CASTLE ONE BY V」坐落中上環半山矜罕地段，享優質名校網，共提供112伙單位，戶型多元，約80%單位連租約出售。現率先推出首批12伙，實用面積介乎401至758方呎，呎價由26,800元起，開放式單位入場費由1,000萬元起。

中原地產西半山首席營業董事李巍表示，「CASTLE ONE BY V」由屢獲殊榮的建築師Philip Liao、設計師Raymond Chan聯手匠造，從建築細節到室內設計均體現非凡工藝。設計靈感源自19世紀末的歐洲新藝術運動，巧妙地將古典與現代的藝術風格融於一磚一瓦。全數單位均配備落地窗，並以意大利型格品牌Molteni & C的家具、Varenna的廚具以及德國著名品牌Miele的家電，打造出中環半山區獨一無二的非凡居所。