CASTLE ONE BY V首推12伙 入場價1000萬｜西半山新盤

由The V Group精心發展，位處西半山衛城道一號的「CASTLE ONE BY V」及跑馬地成和道68號的「V Happy Valley」委託中原地產獨家代理。其中「CASTLE ONE BY V」坐落中上環半山矜罕地段，享優質名校網，共提供112伙單位，戶型多元，約80%單位連租約出售。現率先推出首批12伙，實用面積介乎401至758方呎，呎價由26,800元起，開放式單位入場費由1,000萬元起。
中原地產西半山首席營業董事李巍表示，「CASTLE ONE BY V」由屢獲殊榮的建築師Philip Liao、設計師Raymond Chan聯手匠造，從建築細節到室內設計均體現非凡工藝。設計靈感源自19世紀末的歐洲新藝術運動，巧妙地將古典與現代的藝術風格融於一磚一瓦。全數單位均配備落地窗，並以意大利型格品牌Molteni & C的家具、Varenna的廚具以及德國著名品牌Miele的家電，打造出中環半山區獨一無二的非凡居所。
項目毗鄰蘇豪區及中上環商業核心，深受金融才俊租客歡迎，租務需求穩定。同地段的一手項目近日錄得1宗四房大宅成交，造價4.32億元連車位，呎價達7.5萬元，可見該區豪宅物業保值及升值能力強，「CASTLE ONE BY V」投資自住價值可看高一線。預計交吉單位市值租金可達每呎100元，租賃回報普遍逾4厘。示範單位上週末首度開放，市場反應熱烈，有客戶打算洽購3伙及全層5伙。
V Happy Valley累售出28伙
中原地產東半山跑馬地及大坑區高級營業董事劉威遜表示，「V Happy Valley」位處跑馬地傳統豪宅地段，環境清幽寧靜，同時亦能快速直達香港核心商業區，緊貼城市脈搏。項目提供48伙，早前已售出28伙，現委託中原地產獨家代理，首批拆售2伙連裝修交吉單位，一房單位呎價19,532元起，折實樓價668萬元起。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，很高興及榮幸今次獲委託，獨家代理The V Group的兩大優質項目。2026年樓市將處於反彈初期，各項數據有望顯著回升，料全年樓價有約15%的升幅。加上近期股市暢旺，財富效應推動買家加快於物業市場尋寶，「CASTLE ONE BY V」及「V Happy Valley」優質罕有，兩區的租市一向有價有市，相信項目可吸引投資收租客入市。