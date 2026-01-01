萊坊：港島甲廈租金今年料跌最多5% 惟中環優質寫字樓看好有正增長｜商廈市況

本港寫字樓市場仍面臨挑戰，萊坊執行董事及香港區商業物業服務部主管劉柏汶表示，香港島甲級寫字樓租賃市場仍然低迷，需求略有改善。租金持續進一步下跌，空置率依然高企，反映出經濟的不確定性，促使主要租戶在做租賃決定時採取謹慎態度。 劉柏汶指，中環優質寫字樓租賃市場表現有改善跡象，租金跌勢終止升勢重現，而傳統中環寫字樓正面臨租賃壓力，部分地區如銅鑼灣及鰂魚涌的寫字樓租賃表現不佳。金融業及中國內地企業則持續帶動寫字樓租賃需求。此外，香港島未來寫字樓供應仍將繼續影響租金及租用率。

踏入2026年，香港島寫字樓將面臨不同的機遇與挑戰。大型租戶正在準備擴張，升級搬遷，承租供應緊張的大面積寫字樓，而內地企業的需求仍然強勁。租戶日益偏好靈活的租賃期，並重視寫字樓的內部設施及功能空間。該行預計香港島甲級寫字樓全年租金最多下跌不超過5%，而中環優質寫字樓將在今年錄得最多8%的正增長。

九龍中及九龍西寫字樓空置率開始回落 九龍區寫字樓市場方面，萊坊執行董事和九龍區商業物業服務部主管吳志峰稱，該區的寫字樓市場雖然面對壓力，但「軟着陸」的跡象正逐步浮現。受惠於銀行、金融及保險業等企業的針對性的寫字樓需求，特別是與大灣區拓展相關的業務增長，九龍中及九龍西的寫字樓空置率已開始回落。這些企業普遍優先選擇擁有優質海景的甲級寫字樓，為租金跌勢提供有限但關鍵性的支撐，促使市場「軟着陸」初步形成。九龍東寫字樓持續面對供應過剩，令市場兩極化情況更明顯：優質海景甲級寫字樓吸引上述行業租戶，而九龍東則持續面對下行壓力。即使現階段出現一些正面信號，但缺乏大型租戶去支撐整體寫字樓市場發展。

至於「軟着陸」能否實現，關鍵將取決於政府政策方向、地緣政治局勢，以及投資驅動的寫字樓供應。展望未來，自2026年起九龍區新落成的寫字樓供應將大幅減少，有助市場逐步消化2024至2025年累積的大量剩餘供應，令寫字樓市場能從跌勢中逐步回穩。在宏觀因素保持正面之際，租金有望 在今年下半年開始接近見底。整體而言，預計今年九龍區寫字樓租金將下跌4%至6%，反映雖然市場挑戰依然存在，但正穩步朝向復甦方向。 去年下半年錄逾百宗億元成交

大中華區投資部主管胡孝直表示，2025年香港投資市場共錄得151宗物業價格1億元或以上的交易，錄得603億元的交易額，按年上揚45%。其中有106宗交易在2025年下半年發生，按年大增逾77%。 在物業類型方面，寫字樓物業佔市場交易比例最大，佔整體交易的48%，主要受惠於價格穩定令用家需求上升，以及內地企業 IPO 活動回暖利好市場氣氛。受強勁的用家及投資者需求帶動，加上發展商對私人發展用地態度正面，住宅地成交增加，住宅投資緊隨其後佔26%。酒店及服務式住宅佔10%，市場供應仍未能滿足整體需求，而專用學生宿舍（PBSA）的供應缺口繼續成為機構投資者關注焦點。受制於消費信心疲弱及消費模式結構性改變，零售物業交易落後僅佔5%。