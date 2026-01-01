CCL連升兩周後回軟 按周跌0.71% 中原：節日氣氛影響 樓價走勢續平穩向上｜樓價走勢

本港二手樓價連升兩周後表現回軟，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報144.63點，按周跌0.71%，是反映去年12月25至26日聖誕長假當周的市況。 中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，節日氣氛濃厚，二手成交略為減慢，CCL連升兩周後單周回軟，但無礙樓價平穩上升的趨勢，指數仍為2024年5月中後87周(逾1年半)第三高。大型新盤熱銷，業主封盤反價情況持續，銀行上調按揭回贈優惠，加上新春傳統旺市，買家入市意欲增強，有利樓價繼續向上。展望首季CCL能重上147點水平(即2024年撤辣後的高位)，只要再升2.37點或1.64%便達到。

楊明儀表示，去年5月拆息回落，樓價明顯轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升7.01%。另外，CCL較2025年3月《財政預算案》前134.89點低位升7.22%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升6.46%，較2021年8月191.34點歷史高位跌24.41%。1月13日恒生指數曾升穿27,000點關口，15日中國人民銀行公布下調各類結構性貨幣政策工具利率0.25厘，17日西沙新盤「SIERRA SEA」第2A期次輪價單發售229伙，對本地二手樓價的影響將於2026年2月初公布的CCL才開始反映。

新界東樓價見近廿年最大單周跌幅 四區樓價呈「兩升兩跌」局面。新界東CCL_Mass報154.57點，按周急挫3.51%，跌幅為2006年3月底後近20年以來最大，指數上周創103周(近2年)新高後回落。九龍CCL_Mass報144.87點，按周跌1.67%，結束2周連升，指數仍為2023年12月初後110周(逾2年)第3高。 至於新界西CCL_Mass報134.66點，按周升0.32%，連升2周共1.45%，指數創2024年6月初後84周(逾1年半)次高。港島CCL_Mass報142.50點，按周上揚0.55%，連升3周共2.22%，指數創2024年6月中後82周(逾1年半)第6高。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報145.62點，按周跌1.02%。CCL(中小型單位)報144.67點，按周跌0.9%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊終止2周連升，但仍同為2024年5月中後87周(逾1年半)第3高。CCL(大型單位)報144.38點，按周升0.23%，指數創2024年8月初後75周(近1年半)第3高。 上周五(16日)公布的指數，根據2026年1月5日至11日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近七成半的交易是在2025年12月22日至28日簽臨時買賣合約，是12月23日油塘新盤「柏景峰」發售150伙，24日金價、銀價及銅價均創新高，25至26日聖誕節長假，27日「啟德海灣」第1期價單銷售52伙當周的市況。