十大屋苑周末成交按周持平 中原：零成交屋苑減至2個 新盤熱賣添入市信心｜二手市況

中原地產十大屋苑本周末錄得9宗成交，與上周末持平，零成交屋苑則縮至2個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末西沙新盤第二輪開賣又再「一Q清枱」，可見新盤市況十分熾熱，小陽春已提早到來，本月一手市場已錄得逾1,100宗成交。新盤熱銷亦增添買家入市信心，二手市場亦受帶動，買家積極尋寶，二手交投保持穩定，而且成交分佈平均。

太古城本月暫錄 19 宗成交 港島區方面，中原地產太古城金星閣分行高級分行經理馬毓彬表示，太古城本月成交暢旺，暫錄19宗成交，平均實用呎價約15,600元，盤源持續收窄，樓價有望繼續上升。本周末錄得1宗成交，為美菊閣低層F室，實用面積897方呎，三房兩廁間隔，望樓景，叫價1,300萬元，本地用家議價後以1,280萬元承接，呎價14,267元。原業主於2012年10月以1,045萬元購入單位，持貨約14年，帳面獲利235萬元，單位升值22.5%。

中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，康怡花園本周末錄得1宗成交，為N座高層13室，實用面積490方呎，兩房間隔，以710萬元成交，實用呎價14,490元。

美孚新邨獲換樓客 850 萬接手 九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本周末錄得1宗成交，為百老匯街42號中層D室，實用面積734方呎，現為兩房間隔，可享公園景，以850萬元易手，呎價11,580元。買家為外客換樓客，睇樓一段時間，感覺到樓價已見底回升，因此加快入市。原業主於2004年11月以243.8萬元購入單位，持貨約22年，帳面獲利606.2萬元，單位升值2.5倍。

中原地產將軍澳副分區營業經理關偉豪表示，二手業主叫價強硬，加上新盤搶客，新都城近期交明顯放緩，本周末錄得1宗成交，為2期5座中層H室，實用面積721方呎，三房套房間隔，成交價950萬元，呎價13,176元。原業主於2000年以307萬元購入單位，持貨約26年，帳面獲利643萬元，單位升值2.1倍。

嘉湖山莊 452 萬沽兩房戶 新界區方面，中原地產沙田置富第一城分行C組副分區營業經理鄭應強表示，沙田第一城本周末錄1宗成交，較上周末減少1宗，最新錄16座低層E室成交，實用面積451方呎，三房間隔，有裝修，獲用家以538萬元承接，呎價11,929元。據悉，原業主於2005年以178萬元購入單位，持貨約21年沽出，帳面獲利360萬元，單位升值2倍。

中原地產天水圍區資深區域營業董事王樹明表示，嘉湖山莊本周末錄得1宗高價成交，為6期美湖居3座中高層F室，實用面積441方呎，屬於兩房戶型，望米埔，以452萬元沽出，呎價10,249元，屬理想價。 中原地產東涌藍天海岸分行副分區營業經理曹嘉華表示，本周末映灣園錄1宗成交，按周表現持平。新成交為7座低層B室，實用面積728方呎，三房套房間隔，議價後以670萬元成交，呎價9,203元。據悉，原業主於2021年以793萬元購入單位，持貨約5年，帳面蝕123萬元，單位貶值15.5%。