2025年安老按揭登記按年跌13% 料今年登記量回復增長｜樓市數據

根據中原按揭研究部及土地註冊處的數據，2025年12月錄得30宗安老按揭登記，按月減少兩宗，跌幅為9%。2025年全年共錄370宗安老按揭登記，對比2024全年（426宗）按年減少13%。 中原按揭董事總經理王美鳳指出，安老按揭以申請時期的物業估值計算可獲年金，意味樓價若處高水平通常可獲之年金較高；儘管2025年樓市回暖交投回復暢順，但樓價仍較高位低逾兩成多，促使安老按揭處於「申請量雖高，但實質登記量仍低」的情況，轉化率不高。根據歷年統計數字，過往錄得最高安老按揭登記量的年度是2017年，共達751宗，其次是2018年共錄621宗，當年樓價正處於上升時期，樓價逐步升至較高水平。王美鳳預期2026年樓價處於升軌，料可推動安老按揭登記量回復增長。

98% 由中銀香港承辦 自安老按揭計劃推出以來，中銀香港的參與度一直最高，12月份30宗安老按揭登記有29宗均由中銀香港承造。2025年全年中銀香港期內累計362宗登記，雖較2024年全年的419宗減少14%，但市佔率仍高達98%。排名第二是上海商業銀行，今年內錄得6宗登記 ，與2024年全年的5宗略多1宗，2025年市場佔有率為1.6%，較2024年微升0.1%。交通銀行（香港）及建行（亞洲）各自錄得1宗登記並列巿佔率第三，市場佔有率同為0.3%。

2025 全年安老按揭申請量按年跌 7%

根據香港按證保險公司的數據，2025年12月共接獲82宗安老按揭申請，較11月的79宗，輕微下跌了4%；2025年全年累計接獲942宗安老按揭申請，較2024年的1,017宗，下跌7%。香港按揭證券公司於2011年7月推出安老按揭計劃。根據其統計，截至2025年12月31日，該計劃累計收到8,937宗申請，其中單人申請佔比最高，達65.6%，雙人及三人申請分別佔34.3%及0.1%。安老按揭申請者的平均年齡約為69歲，物業平均價值連續4個月為550萬元（範圍介乎23萬元至8,300萬元），較上半年的物業平均價值為560萬元，稍微下降1.8%，是自2020年10月的低位。每月年金平均金額在2025年12月跌至15,800元（範圍介乎0元至198,000元），是自2020年6月的低位，物業平均樓齡為32年（範圍介乎1年至71年）。在年金年期選擇方面，由於能為申請者提供最大保障且無需擔心還款問題，終生領取年金的選項最受歡迎，佔比達53.8%；其次為可獲得最高年金金額的10年固定期申請，佔比達20.8%。