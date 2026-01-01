資深投資者盧華家族名下中環利東大廈全幢招標放售 意向價8億｜商廈市況

由資深投資者盧華家族持有的中環利源東街9號利東大廈全幢商廈，委託世邦魏理仕及萊坊為聯合獨家代理，公開招標出售，截標日期為2026年2月10日（星期二）中午12時。是次物業將以現狀，部份連租約及部份交吉出售，物業的現時意向價為8億元，現時約90%樓面租出。 自首次推出市場以來，項目已吸引大量投資者預覽及查詢，反映此類具穩定收租特性的核心區資產持續受到青睞。與此同時，市場氣氛在2025年底至2026年初明顯回暖，期間接連錄得多宗大手商業物業成交，進一步提振投資者信心，帶動資金重新流入優質商用物業市場。

利東大廈於2000 年落成，為一幢30 層高之辦公室大樓，地下至2 樓用作零售商舖用途。此大廈備有2 部升降機及2 條樓梯以供上落。地盤面積約4,206方呎，總商業建築面積約80,368方呎，標準樓層面積約2,710方呎。 現時約90%樓面租出，主要租戶為醫療、健身、物理治療中心等零售行業，收租非常穩健。此外，物業於2023年進行了翻新工程，地下堂及升降機也更新現代化。再加上物業位處中環核心地段，極具改建潛力，適合發展為酒店、校舍、教育中心或學生宿舍等，對投資者是一個極具吸引力的黃金機會。

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事莫偉豪表示，自一個月前首次推出市場以來，利源東街9號利東大廈項目已吸引多方投資者查詢，當中不乏本地投資者、內地機構及基金投資者。中環核心區物業供應持續緊缺，在租賃回升與投資意欲同步回暖的趨勢下，本港商業物業交投繼續活躍，最近尖沙咀堪富利士道1至2A號全幢全新商廈易手，作價約7.9億元；九龍塘又一城商業大廈，獲教育機構以約19.6億元購入；据市場消息透露，港島北角柯達大廈1期全幢以8億易手。核心中環的整幢商業大廈，多由本地老牌家族或大型發展商長期持有，市場上連租約出售的優質物業極為罕見。是次放售物業屬區內少數優質整幢商廈，具備策略性地理位置及完善配套，加上現時租賃率極高，租金回報穩定，絕對是難得的投資良機，將繼續吸引本地家族、投資者及內地企業的高度關注。