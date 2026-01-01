2025年整體洋房買賣量按年升43.8% 價量齊創4年新高｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年整體洋房(包括一手及二手，扣除內部轉讓交易計)買賣合約登記錄624宗，總值288.09億元，較2024年的434宗及236.05億元，分別上升43.8%及22.0%。宗數及金額是自2021年的808宗及340.39億元之後，齊創4年新高。其中價值1億元或以上的買賣錄73宗及169.91億元，較2024年48宗及146.91億元，上升52.1%及15.7%。股市向好，政府放寬投資移民計劃住宅物業投資的成交價門檻，利率見頂，樓價見底回升，洋房價格大幅調整下吸引力增加，吸引資金流入，帶動整體洋房交投暢旺，登記數字連升兩年。

一手方面，2025年一手洋房買賣(不包括內部轉讓交易)登記錄72宗及104.83億元，較2024年的67宗及135.08億元，上升7.5%及下跌22.4%，宗數創2022年72宗後的3年高位。當中1億元或以上的錄35宗及83.78億元，較2024年34宗及116.47億元，微升2.9%及下跌28.1%。反映洋房新盤供應罕有加上發展商惜售，一手買賣連續4年每年不足一百宗。由於2025年頂級大額新盤成交減少，故影響一手金額回落。

二手方面，2025年二手洋房買賣(不包括內部轉讓交易)登記錄552宗及183.27億元，較2024年的367宗及100.97億元，大幅上升50.4%及81.5%。宗數創2021年611宗後的4年高位，金額創2011年189.39億元後的14年新高。當中1億元或以上的錄38宗及86.13億元，較2024年14宗及30.44億元，急升1.7倍及1.8倍。二手金額升幅較宗數為高，是受到多宗大額洋房登記所致。顯示二手優質洋房備受用家及投資者支持，刺激二手洋房市道活躍。

全年錄 5 宗達 5 億洋房買賣登記

2025年全年錄5宗價值達5億元的高價洋房(不包括內部轉讓)買賣登記，較2024年減少2宗，有4宗屬一手買賣。金額最高的是9月山頂歌賦山道1號，以10.88億元一手售出。5月又一村緹外院墅C，一手成交價10億元居次。9月山頂歌賦山道15號，二手成交價7.9億元，排名第三。10月南區壽臣山15號 6號洋房，一手成交價5.79億元，排名第四。1月山頂道77-79號77C號洋房，一手成交價5.01億元，位列第五。

按季方面，第四季整體洋房買賣(包括一手及二手，扣除內部轉讓交易計)登記錄181宗及85.42億元，較第三季上升15.3%及7.7%。宗數及金額同創2021年第三季後的17季新高，主因二手洋房買賣增加帶動。同期1億元或以上的登記錄21宗及52.41億元，按季上升5.0%及11.0%，宗數創2021年第二季後的18季新高，金額則為2024年第三季後的5季新高。