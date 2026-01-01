新蒲崗勤達中心頂層兩相連全層招租 意向月租42萬｜工廈市況

隨著啟德體育園、AIRSIDE、雙子匯等大型項目落成及開幕，啟德新發展區商業活動日漸頻繁，可望成為東九龍未來發展重心，連帶周邊工商物業亦受市場重視。一橋之隔的新蒲崗區前景最為受惠，新近有個別業主看好該區前景，趁勢推出旗下新蒲崗矜罕頂層兩相連全層物業連空中花園，並委託中原(工商舖)作獨家代理招租事宜，意向月租約共42萬元，呎租僅22元起。
中原(工商舖)工商部高級分區營業董事周家儉表示，是次獨家代理招租項目位於新蒲崗大有街1號勤達中心22樓及23樓全層連空中花園，總面積約18,572方呎，其中22樓全層面積約10,115方呎，涉及月租約22.8萬元；而23樓全層約8,457方呎，另有約1,176方呎空中花園，涉及租金約19.1萬元。整個項目涉及意向月租共約42萬元，平均呎租約22.6元，業主更提供彈性，可兩層一併或單層獨立租用。若兩層租用的話，業主更可提供4個獨立車位供租戶獨立或一併租用。
周家儉補充，是次招租為罕有頂層相連樓層，實用率逾八成，特設內置樓梯方便上落，全層物業空間使用更靈活。此外，該項目樓高約3.38米，每呎承重達100磅，配備獨立洗手間及茶水間，而且頂層景觀開揚，玻璃幕牆採光通透，相當適合用作集團總部、寫字樓、輕工業及創科空間等。
周家儉指，新蒲崗勤達中心位置優越，離鑽石山港鐵站僅3分鐘步程，坐享觀塘線及屯馬線的雙線優勢。再者，新蒲崗商貿區近年一改過往傳統工業區形象，積極落實創科基地轉型，並已獲不少相關企業進駐，再加上鄰近啟德新發展區的地理優勢，區內工商物業有價有市。翻查記錄，勤達中心於2025年共錄得9宗租務成交，呎租為20至22元，租務交投相當熾熱。
周家儉認為，從地利位置來看，新蒲崗商貿區及啟德新發展區可形成協同效應，兩區發展可達相輔相成，相信長遠可有助提高東九龍一帶工商物業價值。由於考慮到是次放租單位為罕有頂層相連全層物業，加上業主叫價合理，相信可吸引大量潛在租戶預約睇樓，預料該項目洽租反應將會見理想。