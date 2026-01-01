新蒲崗勤達中心頂層兩相連全層招租 意向月租42萬｜工廈市況

隨著啟德體育園、AIRSIDE、雙子匯等大型項目落成及開幕，啟德新發展區商業活動日漸頻繁，可望成為東九龍未來發展重心，連帶周邊工商物業亦受市場重視。一橋之隔的新蒲崗區前景最為受惠，新近有個別業主看好該區前景，趁勢推出旗下新蒲崗矜罕頂層兩相連全層物業連空中花園，並委託中原(工商舖)作獨家代理招租事宜，意向月租約共42萬元，呎租僅22元起。

中原(工商舖)工商部高級分區營業董事周家儉表示，是次獨家代理招租項目位於新蒲崗大有街1號勤達中心22樓及23樓全層連空中花園，總面積約18,572方呎，其中22樓全層面積約10,115方呎，涉及月租約22.8萬元；而23樓全層約8,457方呎，另有約1,176方呎空中花園，涉及租金約19.1萬元。整個項目涉及意向月租共約42萬元，平均呎租約22.6元，業主更提供彈性，可兩層一併或單層獨立租用。若兩層租用的話，業主更可提供4個獨立車位供租戶獨立或一併租用。