地產
出版：2026-Jan-21 07:00
更新：2026-Jan-21 07:00

大埔私樓兩房連獲上車客承接 最平「4球有找」｜二手樓成交

4

近期交投氣氛正面，細價樓交投活躍，大埔私樓兩房近期連獲上車客承接。

昌運中心中層戶呎售11462元

中原地產大埔康樂園分行高級資深分區營業經理吳啟業表示，昌運中心新近錄得1座中層A室成交，單位實用面積約342方呎，兩房間隔。原叫價約395萬元，日前以392萬元沽出，呎價約11,462元。

據了解，新買家為上車客，見屋苑環境舒適，單位間隔合用，即決定購入單位自住。原業主於1995年以138萬元購入單位，持貨約31年，現轉售帳面獲利約254萬元，單位期內升值約1.8倍。

資料顯示，昌運中心位於大埔市中心安慈路4號，1988年入伙，共有4座，提供800個單位。

太湖花園中層戶463萬易主

中原地產新界東火炭站銀禧花園分行分區營業經理吳嘉權指，太湖花園剛錄7座中層E室成交，單位實用面積約400方呎，兩房間隔。原開價約478萬元，議價後以463萬元易手，呎價約11575元。

據了解，新買家為上車客，見單位間隔合用，位置方便，即買入單位自用。原業主於2006年以139萬元購入單位，持貨約20年，是次轉售帳面賺324萬元，單位期內升值約2.3倍。

資料顯示，太湖花園位於太和大埔頭路18號，1992年入伙，分為2期共有15座，提供2,476個單位。

