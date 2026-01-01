大埔私樓兩房連獲上車客承接 最平「4球有找」｜二手樓成交

近期交投氣氛正面，細價樓交投活躍，大埔私樓兩房近期連獲上車客承接。 昌運中心中層戶呎售11462元 中原地產大埔康樂園分行高級資深分區營業經理吳啟業表示，昌運中心新近錄得1座中層A室成交，單位實用面積約342方呎，兩房間隔。原叫價約395萬元，日前以392萬元沽出，呎價約11,462元。 據了解，新買家為上車客，見屋苑環境舒適，單位間隔合用，即決定購入單位自住。原業主於1995年以138萬元購入單位，持貨約31年，現轉售帳面獲利約254萬元，單位期內升值約1.8倍。

太湖花園中層戶 463 萬易主 中原地產新界東火炭站銀禧花園分行分區營業經理吳嘉權指，太湖花園剛錄7座中層E室成交，單位實用面積約400方呎，兩房間隔。原開價約478萬元，議價後以463萬元易手，呎價約11575元。 據了解，新買家為上車客，見單位間隔合用，位置方便，即買入單位自用。原業主於2006年以139萬元購入單位，持貨約20年，是次轉售帳面賺324萬元，單位期內升值約2.3倍。