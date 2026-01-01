熱門搜尋:
出版：2026-Jan-21 04:00
更新：2026-Jan-21 04:00

超級豪宅熱賣！ 億元大刁本月16宗

21 BORRETT ROAD昨招標售出1伙，涉資逾2.1億元。(資料圖片)

新一年超級豪宅市場交投顯著加快。綜合市場統計，本月截至昨日一手市場錄得16宗億元大刁，來自8個項目，涉資逾37億元。當中包括長江實業集團旗下半山「21 BORRETT ROAD」第1期，昨日(20日)招標售出11樓01號單位，實用面積2,945方呎，屬五房雙套連儲物房間隔，成交價逾2.1億元，呎價約71,425元。

據成交紀錄冊顯示，該名「21 BORRETT ROAD」買家成交期為90日，並享有「廚房設備優惠」，可獲贈廚房廚櫃及廚房設備。

長實營業經理陳詠慈指，香港作為國際金融中心的地位鞏固，資金持續流入本港，加上位處港島半山的超級豪宅新供應罕有，故有意購買項目的洽談持續不斷，最近數宗成交的洽談過程非常順利，買家出手可算是「快、狠、準」。

另外，恒基地產(012)與新世界發展(017)合作的西半山「天御」2期同日售出1座25樓A室，實用面積2,772方呎，四房四套間隔，連1個車位以逾1.4億元成交，呎價約51,063元。連同此成交，該盤月內售出4伙，吸金近8.6億元；其中39樓全層連2個車位以近4.23億元售出，呎價75,831元，雙雙破項目新高。

PARK SEASONS
周六發售108伙

其他新盤陸續搶攻，會德豐地產與港鐵(066)合作將軍澳日出康城12B期「PARK SEASONS」落實周六發售108伙。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，發售單位包括38伙一房及70伙兩房，實用面積314至537方呎， 折實價500.5萬至920.8萬元，折實呎價14,940至17,147元。

黃光耀稱，項目於上周五獲批轉讓同意書，稍後將發出交樓信予買家，正式展開交樓程序。整個「SEASONS」系列開售迄今累沽1,820伙，套現近115億元。

