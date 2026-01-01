SIERRA SEA｜2B期首推155伙 折實均呎11328元 兩房最平455萬｜西沙新盤

首張價單涵蓋132伙兩房及23伙三房，實用面積介乎416至701方呎。價單售價由535.5萬至1,001.4萬，呎價介乎11,786元至14,298元。扣除最高15%折扣後，折實售價由455.17萬至851.19萬元，折實呎價介乎10,018元至12,153元。

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」系列銷情熾熱，第2A期昨日(21日)第三輪銷售218伙成功即日售罄。自本月10日開售以來，連續三輪價單發售均成功沽清，12日累沽703伙，佔全盤727伙的96.7%。發展商無縫接力推出全新2B期，今日(22日)公布首張價單共155伙，提供最高15%折扣，折實售價由455.17萬元起，折實平均呎價11,328元，較第2A期首張價單折實平均呎價10,968元，高約3.3%。

新地代理執行董事陳漢麟指，今期設有4個示範單位，將於明日(23日)開放予公眾參觀，並同步收票，最快下周開售。他透露，今期付款辦法與對上第2A期大致相若，強調日後加推新價單有提價空間。

雷霆：樓市升勢已確認 將持續向好

新地副董事總經理雷霆形容今張價單為「繼續夢想成真價」，對比上一期屬原價推出。今年樓市出現不少獲利成交，市場氣氛明顯轉好，樓市升勢已經確認，今年將持續向好。他稱，未來兩季料步入租務市場旺季，估計租金會再創新高。將吸引更多租轉買及投資收租人士入市。

「SIERRA SEA」2B期由3座住宅大樓組成，提供775伙，實用面積378至817方呎，戶型涵蓋兩房至四房，預計關鍵日期為2027年2月16日。