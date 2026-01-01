湯文亮紀惠集團放售胡忠大廈單位 意向呎價較買入價低逾26%｜工商舖

由湯文亮任行政總裁的紀惠集團，委托國際房地產顧問第一太平戴維斯（香港）有限公司獨家代理出售香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈32樓分拆單位。物業可分拆建築面積約973至28,198方呎，以現狀交吉交易，物業開售呎價由11,000元起。 據悉，紀惠集團於2016年12月以4.23億元買入胡忠大廈32樓全層單位，當時呎價1.5萬元，即是次放售較買入價低逾26%。

物業位於灣仔區指標性的甲級商業大廈 — 胡忠大廈，大樓內匯聚多個政府部門、法律及專業服務機構，商業氛圍濃厚。物業毗鄰合和中心、合和中心二期、QRE Plaza、五星級酒店及著名景點利東街，飲食、購物及日常生活配套一應俱全。步行約 5至8分鐘即可到達灣仔或金鐘港鐵站，大廈外更設多條巴士路線，交通往來極為便利。單位樓面四正，享有開揚城市景觀，視野廣闊，空間感十足。