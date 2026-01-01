中原(工商舖)：寫字樓空置率持續改善 上月租務成交錄462宗 按年回升逾三成｜商廈市況

寫字樓租務市況回暖，去年12月份商廈租賃交投強勁，成交宗數及租用樓面面積按年及按月均錄得正增長，市場對寫字樓需求逐步回升。根據中原(工商舖)統計，去年12月整體寫字樓租賃成交錄得約462宗，涉及樓面面積約141.12萬方呎，較去年同期分別上升約37.5%及約7.43%。該行預料，踏入新一年，企業部署業務及續租安排將會加快落實，加上市場對經濟前景的觀望情緒逐步改善，1月份商廈租賃成交可望延續「量升價穩」局面。
中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓表示，根據該行的資料，去年12月份商廈租賃市場錄得約462宗成交，按月微升約2.67%，較2024年同期約336宗增約37.5%；而涉及租用面積則錄得約141.12萬方呎，按月及按年均錄得約13.10%及約7.43%升幅。2025年全年寫字樓共錄得約5,815宗租務成交，較2024年約5,502宗上升約5.69%；租賃成交金額則由2024年約5.56億元增至2025年約6.35億元，按年升約14.34%。
去年12月份寫字樓最矚目租賃成交為英資量化與系統化投資管理公司Qube Research & Technologies（QRT）承租港鐵(066)持有的中環金融街8號國際金融中心二期47至52樓全層共6層樓面，涉及租用樓面約14.6萬方呎，若以市場估算呎租約100元至120元計算，預料月租高達約1,460萬至1,753萬元，預料QRT將於2027年分階段進駐。據悉，是次租賃交易為中環十年來第二大單一租務成交個案，僅次於2025年6月量化投資管理公司簡街資本（Jane Street），租用恒基地產(012)中環新海濱三號用地Central Yards第一期6層樓面，涉及租用面積約22.3萬方呎。
至於甲廈空置率方面，陳雁樓指出，整體港島甲級寫字樓空置率進一步回落，主要核心區均錄得改善，去年12月份整體空置率為12.2%，較上月回落0.33個百分點，按年減少0.38個百分點。當中，金鐘及銅鑼灣去年12月份空置率分別為7.17%及6.83%，按月微跌0.03及0.38個百分點，按年則大幅回落約1.37及1.74個百分點。
此外，九龍各區則各自發展。九龍區去年12月份整體空置率為15.33%，較上月改善0.67個百分點，按年則增加1.54個百分點。尖沙咀及觀塘空置率分別為6.75%及14.76%，按月回落0.3及0.18個百分點，按年則減少2個百分點及上升3.14個百分點。而九龍灣去年12月份空置率則回升至22.81%，按月上升0.5及按年改善2.38個百分點。
金融投資行力爭進駐中環甲廈
陳雁樓稱，2025年本港寫字樓租務活動逐步回暖，金融機構及相關行業趁機搶租優質甲廈，特別下半年以銀行、投資管理公司及實力用家為主導。而去年12月受股市及IPO雙重利好帶動，核心區成交宗數及租用面積按月按年均錄增長。陳雁樓預料，展望2026年首月，企業年度業務規劃及續租高峰期將於農曆新年前後湧現，帶動寫字樓預租需求。核心區優質甲廈仍將成為市場焦點，今年1月份整體租務成交宗數料保持平穩，甲級寫字樓空置率可望進一步回落。