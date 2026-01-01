中原(工商舖)：寫字樓空置率持續改善 上月租務成交錄462宗 按年回升逾三成｜商廈市況

寫字樓租務市況回暖，去年12月份商廈租賃交投強勁，成交宗數及租用樓面面積按年及按月均錄得正增長，市場對寫字樓需求逐步回升。根據中原(工商舖)統計，去年12月整體寫字樓租賃成交錄得約462宗，涉及樓面面積約141.12萬方呎，較去年同期分別上升約37.5%及約7.43%。該行預料，踏入新一年，企業部署業務及續租安排將會加快落實，加上市場對經濟前景的觀望情緒逐步改善，1月份商廈租賃成交可望延續「量升價穩」局面。

中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓表示，根據該行的資料，去年12月份商廈租賃市場錄得約462宗成交，按月微升約2.67%，較2024年同期約336宗增約37.5%；而涉及租用面積則錄得約141.12萬方呎，按月及按年均錄得約13.10%及約7.43%升幅。2025年全年寫字樓共錄得約5,815宗租務成交，較2024年約5,502宗上升約5.69%；租賃成交金額則由2024年約5.56億元增至2025年約6.35億元，按年升約14.34%。