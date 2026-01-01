樓價反彈仍難返家鄉！太古城三房套勁輸274萬 康怡花園兩房跌價23%｜藍籌屋苑

近期樓市重回升軌，用家加快入市步伐，但在樓價高位時期入市的業主，仍然「難返家鄉」要蝕讓沽貨。鰂魚涌兩大指標屋苑太古城及康怡花園均有業主要帳面虧蝕超過200萬元賣樓離場。
市場最新錄得太古城春櫻閣低層H室成交，單位實用面積約1,114方呎，屬三房套房連儲物房間隔，設有露台，擁園景及海景雙重景致，以1,955.8萬元獲外區用家承接，屬屋苑今年迄今最大額成交，呎價約17,557元，
據悉，原業主於2018年以約2,230萬元購入上址，持貨約8年，現轉售帳面虧蝕274.2萬元，物業期內貶值約12.3%。
康怡花園兩房770萬略高市價賣出
利嘉閣地產康怡花園分行聯席董事陳家豪稱，康怡花園E座高層7室，實用面積約529方呎，採兩房間隔，外望海景。
陳家豪指，新買家為用家，早前經利嘉閣真盤源平台搵樓，見上述放盤即約代理睇樓。客人心儀高層單位，景觀開揚舒適，間隔合用，加上屋苑地理位置優越，區內民生配套齊全，睇樓後即與業主進行洽購，終以770萬元略高於市價成交，呎價約14,556元。
據悉，原業主在2021年以約1,000萬元買入單位，持貨約5年，現轉售帳面損失約230萬元，物業期內貶值23%。陳家豪補充，該屋苑現時有約208個單位放盤，入場售價由約500萬元起。