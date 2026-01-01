中原：2025年整體樓宇按揭按年升29.3% 二手私樓現樓轉按創16年有記錄新低｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年全年登記樓宇按揭合約(不包括樓花) 61,976宗，較2024年47,917宗，上升14,059宗或29.3%，因資助房屋及私人住宅現樓按揭按年分別上升六成及逾兩成。中銀承辦的合約有20,203宗，佔32.6%；匯豐12,716宗，佔20.5%；恒生8,647宗，佔14.0%；渣打4,386宗，佔7.1%；東亞3,525宗，佔5.7%。中銀整體樓按市佔，按年升1.2個百分點，連續4年增長，兼連續7年穩居榜首位置。匯豐市佔按年跌4.9個百分點，近7年位列第二。

2025 年全年私樓現樓按揭按年升 22.4% 2025年全年私人住宅現樓按揭43,654宗，較2024年35,659宗，上升7,995宗或22.4%。其中一手現樓按揭13,861宗，較2024年9,220宗，上升4,641宗或50.3%，創2021年後的4年新高。二手現樓按揭20,894宗，較2024年16,536宗，上升4,358宗或26.4%，創2022年後的3年新高。而轉按6,941宗，較2024年8,112宗，減少1,171宗或14.4%，連跌3年，創2010年有記錄以來的16年新低。在樓價調整影響下，加上早年按揭計劃封頂息率較低，轉按的誘因明顯下降。另外，去年資助房屋按揭16,027宗，較2024年10,003宗，上升6,024宗或60.2%。

按月方面，12月登記樓宇按揭合約(不包括樓花) 4,893宗，按月上升152宗或3.2%。中銀承辦的合約有1,292宗，佔26.4%；匯豐1,176宗，佔24.0%；渣打556宗，佔11.4%；恒生451宗，佔9.2%；東亞326宗，佔6.7%。中銀整體樓按市佔連跌3個月共8.7個百分點，創2024年9月後的15個月新低，仍連續15個月稱冠。匯豐市佔連升2個月共4.1個百分點，創2024年12月後的12個月新高，連續15個月屈居亞/季軍。

12 月登記私人住宅現樓按揭按月微升 3.7% 2025年12月登記私人住宅現樓按揭4,277宗，按月上升152宗或3.7%。其中一手市場1,540宗，二手樓市1,978宗，轉按/現契重按有590宗。一手按揭連升2個月後回軟，二手按揭回升至近二千宗，而轉按則終止2個月連跌。12月登記二手私人住宅現樓按揭合約1,978宗，按月上升153宗或8.4%，迫近二千宗水平。去年9月重啟減息，帶動二手交投回暖，增加按揭需求。

12 月登記私人住宅樓花按揭按月增 28.9% 12月登記私人住宅樓花按揭299宗，按月增加67宗或28.9%。登記量較多的項目：港島南岸5A期「滶晨」、「上然」3期、日出康城12C期「GRAND SEASONS」、「半山名滙」等。2025年全年樓花按揭6,502宗，較2024年3,921宗，上升2,581宗或65.8%，創2020年後的5年新高。 12月登記居屋、夾屋、租置計劃按揭合約425宗，按月下跌42宗或9.0%，連跌3個月共82.3%，創22個月新低。登記量稍多為九龍灣麗晶花園。因為沒有新居屋入伙承造按揭，所以數字減少。