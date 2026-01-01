熱門搜尋:
地產
出版：2026-Jan-28 12:30
更新：2026-Jan-28 12:30

元朗PARK YOHO業主蝕近140萬沽兩房 9年樓價蒸發20%｜二手樓成交

PY140

元朗PARK YOHO業主蝕近140萬沽兩房 9年樓價蒸發20%｜二手樓成交

二手樓價低位回升，惟部分業主仍要損手出貨。利嘉閣地產元朗站一行助理分區經理莫家進表示，最新促成元朗峻巒2APARK YOHO Genova 17座中層D室成交，單位實用面積約587方呎，屬兩房連儲物室及梗廚設計，外望開揚景觀。

莫家進透露，新買家為外區客，經利嘉閣真盤源平台見上址放盤，即聯絡代理。客人認為單位新淨，間隔合用，決定洽購。單位原開價600萬元放售，議價後以593萬元沽出，呎價約10,102元。

據悉，原業主於2017年以約732.2萬元一手買入單位，持貨約9年，現轉售帳面虧蝕139.2萬元，物業期內貶值約19%。莫家進補充，該屋苑現時有約220個單位放盤，最低入場費由約310萬元起。

Genrova NL

收租業主棄守屯門NOVO LAND兩房 帳輸104

另外市場錄得屯門NOVO LAND蝕讓成交，單位為第1B2座低層D室，實用面積約465方呎，採兩房間隔，外望內園及泳池景。單位最初作收租之用，租約完結後於去年8月放售，最終以560萬元獲用家承接，呎價約12,043元。

據悉，原業主於2022年以664萬元買入單位，持貨約4年，現轉售帳面虧損104萬元，物業期內跌價約15.7%。由於單位曾用作收租，料可抵銷部分蝕幅。區內代理透露，屋苑目前約有100個單位放盤，當中開放式戶入場叫價約330萬元起。

