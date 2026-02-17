石油氣換氣點先安全？留意異常聲響與氣味 關鍵時刻救命

早前土瓜灣發生一宗嚴重的石油氣爆炸事件，一名男住戶懷疑在自行更換石油氣後，因氣體洩漏，在點煙時引發爆炸，導致其嚴重燒傷墮樓，情況危殆。這次不幸的事故突顯出，即使氣體裝置本身合規，不當的操作和缺乏安全意識，同樣能釀成致命後果。裝修佬整合了事發經過、專業人士意見，以及機電工程署的官方指引，讓你全面掌握使用石油氣的安全知識，防患於未然。

疑漏氣點煙致爆炸 機電署：石油氣接駁軟喉被拔 事件發生在1月12日傍晚近7時，土瓜灣北帝街一座唐樓的低層單位突然傳出巨響並發生爆炸。強大的爆炸力將單位的窗框及冷氣機炸飛，扭曲的窗框跌落至街上，玻璃碎片散落一地。男住戶在爆炸後全身多處燒傷，情急之下墮樓逃生，倒臥在大廈對開的行人路上，全身多處燒傷，幸而送院時仍保持清醒。

根據初步調查，懷疑事故主因是人為操作失誤。調查人員在單位內發現一瓶石油氣及一台石油氣煮食爐，所有裝置包括接駁軟喉和石油氣瓶本身，在結構上均完好無損，亦未發現漏氣，而煮食爐型號也屬署方批准的類別。署方推斷，意外很可能是在更換石油氣罐的過程中，接駁軟喉被拔除或未有正確接駁，導致石油氣持續洩漏，積聚在單位內。當事人其後可能因抽煙而點燃了室內的石油氣，最終引發劇烈爆炸。

石油氣洩漏或發出「嘶嘶」聲 要察覺氣體洩漏，最直接的方法是依靠聽覺與嗅覺。石油氣在生產時已特意加入濃烈臭味劑，即使少量洩漏，也會散發明顯的特殊氣味；同時，氣體從縫隙洩出時常伴隨「嘶嘶」的聲音，在環境安靜時不難察覺。目前市面上的石油氣瓶閥門已具備相當高的安全水平，部分設計更帶有自動截斷功能，一旦偵測到異常大量的氣體洩漏，便會在短時間內停止供氣，防止情況惡化。

然而，最大的風險往往源於用戶自行更換氣瓶的過程。專業師傅上門安裝時會負責接駁及進行漏氣測試，但若市民只是購買備用氣瓶，則需自行處理。為爐具接駁前，必須確認其附有「GU」標誌，證明為機電署批准型號，方可安全使用。自行安裝時若對程序有任何不確定，最安全的做法還是聯絡註冊氣體供應商，安排受訓人員協助。

機電署安全建議：正確處理瓶裝石油氣方法 機電工程署就瓶裝石油氣的購買、儲存、更換及處理事宜，向市民提供清晰的安全建議。為保障家居安全，大家應嚴格遵守以下指引：

一、 正確購買與儲存 來源可靠 應向註冊氣體供應商或其特許分銷商購買瓶裝石油氣，切勿使用來歷不明的氣瓶。 認證爐具 選用印有「GU」標誌的住宅式氣體爐具，確保產品已獲機電署批准。 擺放位置 石油氣瓶必須垂直擺放，並存放在乾爽及通風良好的地方，切勿將氣瓶放近任何熱源或火種 (如煮食爐旁)。 避免低窪 由於石油氣比空氣重，會積聚在地面或低窪處，因此絕不應在地窖、地下室等地方使用或存放。 二、 正確更換氣瓶 • 應要求石油氣分銷商更換石油氣瓶

• 如須自行更換石油氣瓶： 準備工作 更換氣瓶前，應先熄滅附近所有明火，並關掉所有氣體用具及舊氣瓶的閥門。更換期間嚴禁吸煙。 穩固接駁 小心地將調壓器穩固接駁至新氣瓶的瓶閥上，確保兩者緊密接合。 進行檢查 輕輕用手拉動及轉動調壓器，確保接駁穩固。開啟瓶閥後，仔細聆聽有否「嘶嘶」聲，或嗅聞有否石油氣味。 肥皂水測試 最可靠的檢查方法，是將肥皂水塗在接駁位 (即調壓器與瓶閥的連接處)，如看見有氣泡冒出，即表示有氣體洩漏，必須立即關閉瓶閥，並聯絡氣體供應商處理。

喉管狀況 接駁氣體裝置的軟喉會隨時間老化，應使用專用軟喉並以夾子固定，建議每3年更換一次。

三、 處理懷疑漏氣及棄置氣瓶 石油氣漏氣處理步驟： 1. 保持鎮定，立即關閉石油氣瓶的總閥。 2. 打開單位所有門窗，讓空氣流通。 3. 切勿開關任何電器 (包括電燈、抽氣扇、電話)，以免產生火花。 4. 帶同所有家人離開單位至室外安全地方。 5. 在安全位置致電石油氣供應商的24小時緊急熱線求助。 棄置氣瓶 用完或不再需要的石油氣瓶，應盡快交回所屬的石油氣供應商，絕不應隨意棄置於垃圾站或公眾地方。

