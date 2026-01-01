萊坊王兆麒：樓價料農曆新年後明顯好轉 若減息將吸引更多投資者入市

差估署今日(28日)公布的最新數據顯示，2025年12月私人住宅售價指數報298.6點，按月升0.23%，已連升7個月，為逾4年最長升浪，累漲約4.22%。至於2025年全年樓價指數上揚約3.25%；去年12月租金指數再創歷史新高，按月升0.1%，去年全年累飆4.26%。 萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，⁠2025年整體樓市表現比2024年好，價量齊升。調整印花稅對細價樓成交量有幫助，但減息對刺激整體樓市最大效益市場氣氛明顯回暖，但由於貨尾量仍然處於高位，HIBOR未能維持低位去帶動按息大幅回落，市場購買力繼續傾斜新盤，而新盤開價未見進取，二手樓價在年內仍未能明顯回升。

他指出，美國⁠聯儲局於去年12月議息再減息0.25厘以推動經濟。若然香港銀行會在2026年再下調最優惠利率P 0.125厘至0.25厘，按息將回落至近3厘水平，低於租金回報率，屆時會吸引更多投資者入市。未來幾個月按息有望進一步回落，當按息低於3厘時，市場購買力會明顯增加，樓價亦會明顯回升。樓價在農歷新年後會開始明顯好轉，2026年樓價有望明顯回暖，全年有機會升5%至8%。

若然香港銀行會在2026年再下調最優惠利率P 0.125厘至0.25厘，按息將回落至近3厘水平，低於租金回報率，屆時會吸引更多投資者入市。(吳康琦攝)

然而發展商積極去貨，惟受貨尾囤積影響，發展商推盤時會提供更多優惠及財務計劃去吸引買家，短期內仍會以貼市價開盤，主要任務仍是要「去庫存」，改善財務及現金流狀況，價單之間的提價潛力不高。新盤銷情料比二手好，但貨尾量仍然高企，預計要再減少12,000伙至13,000伙後，才有利樓價明顯回升，以現時銷售步伐最快在2026年年中回落至較健康水平。2026年成交量將上升至65,000宗至68,000宗水平，一手成交佔35%左右。