中環荊威廣場兩全層招租 面積逾8700呎 意向呎租約34元｜商廈市況

受惠近期股市造好及經濟活動逐步復甦，金融及相關行業對寫字樓的租務需求有所提升，帶動中環核心商業區商廈租務發展。近期市場錄得多宗金融機構租用及擴充寫字樓樓面，當中資產管理公司Ares Management擴充業務，於中環告羅士打大廈增設至逾2.5萬方呎寫字樓樓面。有見市場租務氣氛持續改善，中環區個別業主把握商機推出中環威靈頓街1號荊威廣場兩層全層寫字樓招租，並委託中原(工商舖)作獨家代理，意向呎租約34元。

中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，是次招租物業位處中環威靈頓街1號荊威廣場18及19樓全層，每層出租面積約4,397方呎，合共約8,794方呎，意向呎租約34元，每月租金合共約30萬元。