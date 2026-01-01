中環荊威廣場兩全層招租 面積逾8700呎 意向呎租約34元｜商廈市況

受惠近期股市造好及經濟活動逐步復甦，金融及相關行業對寫字樓的租務需求有所提升，帶動中環核心商業區商廈租務發展。近期市場錄得多宗金融機構租用及擴充寫字樓樓面，當中資產管理公司Ares Management擴充業務，於中環告羅士打大廈增設至逾2.5萬方呎寫字樓樓面。有見市場租務氣氛持續改善，中環區個別業主把握商機推出中環威靈頓街1號荊威廣場兩層全層寫字樓招租，並委託中原(工商舖)作獨家代理，意向呎租約34元。
中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，是次招租物業位處中環威靈頓街1號荊威廣場18及19樓全層，每層出租面積約4,397方呎，合共約8,794方呎，意向呎租約34元，每月租金合共約30萬元。
謝立生稱，18樓全層現設有健身裝修，場內器材齊備，並設有淋浴間，用家可即時進駐營運，對有意於中環核心地段開設健身及相關業務的用家而言，屬即租即用的最佳選擇；19樓全層則有基本寫字樓裝修。全層樓面實用性及私隱度亦相對理想，用家無須額外裝修即可即時投入運作，適合穩定營運環境及講求效率的企業或集團。另外，是次獨家招租的兩層樓面，除適合作傳統寫字樓用途外，每層有約3ｋPａ承重力，對於健身、美容美髮、醫務等行業使用亦十分友好，整體使用彈性較高，能迎合市場上不同類型實力用家的實際需要。
謝立生續稱，荊威廣場位處中環核心商業區，周邊商廈林立，包括置地廣場、蘭桂坊、威信大廈等知名物業，並鄰近大館、中環半山扶手電梯及皇后像廣場等地標。物業距離港鐵站僅步行數分鐘，交通及周邊配套完善，屬成熟商圈。他補充，隨著金融、科技行業發展迅速，帶動核心區商廈需求上升，是次獨家代理招租之荊威廣場附近錄得多宗同類型租務成交，皆可作參考。資料顯示，中環雲咸街8號21樓全層，面積約3,586方呎，月租約172,128元，平均呎租約48元；而南華大廈(B層)地庫全層，面積約5,323方呎，月租約239,535元，平均呎租約45元；以及荊威廣場低層單位，面積約1,699方呎，月租60,000元，平均呎租約35.3元。
謝立生認為，隨著金融市場氣氛持續改善，新近錄得股市升穿27,000點水平，IPO集資額亦保持全球領先優勢，帶動金融業相關類別行業積極擴張，對核心區商廈需求增長持續，尤其是中環核心區的優質辦公空間需求穩健增長。是次推出的荊威廣場兩全層單位，交通便利，加上憑藉地段優越、樓面規模合適及即用裝修等條件，預料短期內可吸引不少用家洽租。