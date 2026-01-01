嘉里港島西出租住宅項目命名寓成峰THE HILLTOP 提供69伙 面積333呎起

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，「寓成峰」單位標準戶型以一房至兩房為主，實用面積介乎333至475方呎，間隔靈活實用，配置齊全。每戶單位配備實用美觀的衣櫃、優質的浴室潔具及多款高級廚房家電。此外，所有單位均設有露台，可將半山及城市景致引入屋內，為住戶帶來兼具舒適度與私隱度的生活體驗。另外，項目設有設備完善的住客會所設施，包括健身室及多用途活動室等。

湯耀宗稱，項目中文名稱為「寓成峰」，寓意聚居於此的人士必有所成，更可逐步攀上人生巔峰，成就非凡；英文名稱「THE HILLTOP」，則寓意項目位處山道上段的地利優勢，在繁華之中締造靜謐、從容的高雅居所。兩者互相呼應，彰顯項目獨特的氣度與格調。

他續稱，「寓成峰」坐落西半山尊貴地段，位置優越，交通便捷，迅速往返中上環核心商業區、港島沿線核心樞紐及西區海濱。同時周邊生活配套完善，鄰近西營盤及堅尼地城商圈，中山紀念公園體育館、海濱長廊等多項康樂及體育設施。此外，項目亦毗鄰香港大學，匯聚文化與學術氛圍，對專業人士、行政人員及大學社群極具吸引力。