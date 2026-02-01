萊坊：2025年第三季全球樓市回溫 樓價按年升至2.4% 香港面臨壓力跌0.8%｜樓市數據

2025年第三季全球住宅市場價格成長動能加速回升。萊坊追蹤的55個住宅市場中，樓價按年漲幅由第二季的2.2%微升至第三季2.4%。 貨幣政策轉向寬鬆 支撐房市需求 樓價成長改善的主要推力來自全球貨幣政策轉向寬鬆。截至2025年第三季，各國央行未有加息，反而合共錄得27次淨減息（7月-6次、8月-9次、9月-12次），延續自去年初開始的貨幣寬鬆周期。

各個市場表現

表現分化 歐洲市場表現亮眼 從個別市場觀察，土耳其再度居冠，名目樓價年增率高達32.2%，但受高通膨影響，實質成長仍為-0.8%。其後依序為北馬其頓的25.1%及葡萄牙的17.7%。

歐洲市場整體表現突出，樓價漲幅超過10%的8個市場中，其中7個來自歐洲，包括北馬其頓、葡萄牙、保加利亞、匈牙利、克羅埃西亞、西班牙與斯洛伐克。另一方面，部分市場仍面臨下行壓力，當中芬蘭跌幅最大，錄得-9.5%，其次為中國大陸的-5.5%、加拿大的-2.6%以及香港的-0.8%。 整體而言，第三季86.3%的市場出現年度正成長，比例較年初進一步提高，顯示全球房市動能逐步改善。

實質房價仍承壓 儘管名目房價回升，但在通膨影響下，全球 實質房價年增率仍為-0.1%，尚未轉正。多數市場的購屋負擔能力依然吃緊，通膨持續侵蝕消費力，使房市復甦步伐受限。萊坊全球研究部主管Liam Bailey指出，隨著央行轉向減息，名義樓價增長再次略為上升，但實質升幅仍然難以實現。若要在2026年看到更明顯的樓價升勢，決策者需在通脹持續回落的同時維持寬鬆政策。