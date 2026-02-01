CCL按周升0.64% 創近2年新高 中原：料短期樓價升勢反覆向上｜樓價走勢

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報146.47點，按周升0.64%，是反映1月10日西沙「SIERRA SEA」第2A期首輪價單發售213伙沽清當周的市況。港股造好，銀行積極推出按揭優惠，大型新盤銷情熾熱等因素利好樓市，CCL連升2周共1.27%，創2024年4月底後91周(近2年)新高。隨著新春旺市提早出現，二手成交量增加，市場上筍盤陸續減少，相信短期樓價升勢反覆向上，CCL有望於新春前突破147點水平(即2024年撤辣後的高位)，只要再升0.53點或0.36%便達到。

樓價轉勢見底回升 自2025年5月拆息回落，樓價明顯轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升8.37%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升8.58%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升7.81%，較2021年8月191.34點歷史高位跌23.45%。1月28日及2月1日西沙「SIERRA SEA」第2B期首輪價單165伙沽清及次輪價單銷售350伙，恒指創逾4年半新高，29日美國及本港銀行維持利率不變，對本地二手樓價的影響將於2026年2月下旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報148.05點，按周升1.04%。CCL(中小型單位)報146.78點，按周升0.91%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升2周，分別累升1.67%及1.46%，同創2023年12月底後109周(逾2年)新高。CCL(大型單位)報144.86點，按周跌0.72%，終止2周連升，指數仍為2024年7月底後78周(近1年半)第4高。

四區樓價三升一跌 四區樓價連續2周三升一跌，新界兩區單周升幅明顯。新界東CCL_Mass報159.82點，按周升2.76%，升幅為17周以來最大，連升2周共3.40%，指數創2024年4月底後91周(近2年)次高。新界西CCL_Mass報135.69點，按周升2.59%，升幅為9周以來最大，指數創2024年3月底後95周(近2年)新高。九龍CCL_Mass報146.36點，按周升0.29%，連升2周共1.03%，指數創2023年11月中後114周(逾2年)次高。港島CCL_Mass報145.68點，按周跌0.57%，連升4周後回軟，指數數仍為2024年5月中後89周(近2年)次高。