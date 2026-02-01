負資產按季再減32% 中原按揭王美鳳：2025全年樓價築底回升5% 料2026年負資產數字續跌

金管局公布負資產住宅按揭貸款調查結果顯示，2025年第四季末負資產住宅按揭宗數按季減少至21,304宗，對比第三季末的31,449宗，減少32.3%，連續三季回落；涉及金額由1,568億元減少32.7%至1,054億元。

樓價成功築底返回上升軌道成負資產數字回落動力 中原按揭董事總經理王美鳳指出，2025年第四季末住宅按揭負資產數字錄得顯著回落，跌至 21,304宗。這主要是由於承接樓價回升走勢，季內樓價穩步回升，帶動物業估值上揚，使得部分負資產物業之市值重新高於按揭欠款額，從而成功脫離負資產行列。綜觀 2025年，本港樓市表現持續穩中向好，樓價在經歷第二及第三季的回升走勢後，第四季平均再攀升 2%至 3%，全年樓價平均上升約5%，並從年內之樓價低位回升達8%，樓價成功築底返回上升軌道，成為負資產數字連續回落的核心動力。

王美鳳分析指出，2025年在多項利好因素下帶動多元化客源支持樓市全面復蘇，吸引了轉租為買的用家、買樓收租的客戶、趁低吸納的投資客、以及來自內地或海外買家均有所上升，帶動全年住宅買賣登記量錄得62,832宗，按年增加18.3%並創下 4年新高，反映市場信心顯著提升。

高成數按保比例回落至 2025 年平均 15% 水平 展望 2026年，王美鳳認為，樓市繼續造好支持樓價回升，加上高成數按揭使用率下跌，有助推動今年負資產數字繼續減少。今年樓市發展持續向好，買家入市信心亦全面提昇，近月交投不乏買家願意在溫和幅度內追價，支持樓價有序回升；與此同時，市場正呈現「交投旺、按保縮」的健康背馳現象；隨著樓按已全面放寬、銀行7成按揭指引已全面恢復，買家依賴高成數按保的需求明顯減少，近年高成數按保的使用比例已由過往逾 30%逐步回落至 2025年平均約 15%的水平，去年儘管樓市交投增加，按保取用宗數亦基於上述大幅減少約24%; 高成數按保使用率下跌亦意味跌入負資產行列的風險亦減少。預期 2026年負資產數字將繼續回落，利好樓市健康發展。