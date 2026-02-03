物色葵涌多個屋苑！「90後」夫婦感市況升溫加快入市 終斥596萬買海景兩房｜二手樓成交

睇月海灣 4 個單位終拍板

許偉業透露，買家為「90後」年輕夫婦，睇樓一段時間，感覺市況持續升溫，並愈趨緊張。之前想洽購芊紅居單位，惟未及出手經已售出；亦曾留意新葵芳花園，因交通便利，不過樓齡較舊；恒景花園兩房叫價則偏離市價；葵涌廣場兩房樓價更已上升兩成，最終轉向考慮月海灣。買家先後參觀4個單位，其中一個山景戶裝修合心意，但再看一個海景單位後，一見傾心，加上獲家人支持，過去周末「翻睇」後即決定入市，還價586萬元洽購，最終買賣雙方各自讓步，以596萬元成交。