尖沙咀金馬倫道地舖放租 意向月租23萬｜工商舖

受訪港旅客持續增長及農曆新年效應帶動，香港商舖租賃市場成交持續走高，12月價量齊升展現強勁氣氛。旅發局最新公佈訪港旅客人次按年增長12%，有效刺激消費需求，增強市場對零售及餐飲前景的信心。有見於此，部分業主趁勢推出核心區優質物業出租，有業主更委託中原(工商舖)作為獨家代理，負責尖沙咀金馬倫道的優質地舖招租事宜，該舖位意向月租約23萬元。
中原(工商舖)商舖部資深分區營業董事鄧振豪表示，這次出租物業位於尖沙咀金馬倫道30至32號地下A號舖，建築面積約1,957方呎，意向月租約23萬元。鄧氏補充，現時租客為同心堂，將於2026年2月底前屆滿，業主願提供可商議的免租裝修期，以吸引優質租戶入駐。
鄧氏續稱，是次出租舖位門面寬約20呎，樓底高度約17呎，內設洗手間及後門。而該物業位處尖沙咀的黃金地段，緊鄰尖沙咀地鐵站，屬於傳統旺舖範圍，日夜人流不息，匯聚遊客與本地消費群。鄧氏指出，金馬倫道作為尖沙咀的消費商業樞紐，擁有優越的地理位置和豐富的客流量。周邊商廈林立，消費、娛樂及飲食場所眾多，並擁有多個著名地標商廈及商場，例如THE ONE、格蘭中心、美麗華商場及K11購物中心等，料可形成協同效應。適合多樣化的業務經營，例如銀行、金融、奢侈品名牌旗艦店、專業藥房、化妝品店、醫療美容中心、便利店，以及潮流購物、餐飲和特色酒吧等。
鄧氏強調，這次出租的舖位規格全面，能有效滿足不同實力租戶的營運需求。隨著農曆新年臨近，加上訪港旅客人數持續增長，將帶動尖沙咀核心區零售及服務業的租賃需求顯著回升，預計短期內將吸引眾多優質租戶洽租。