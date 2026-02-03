尖沙咀金馬倫道地舖放租 意向月租23萬｜工商舖

受訪港旅客持續增長及農曆新年效應帶動，香港商舖租賃市場成交持續走高，12月價量齊升展現強勁氣氛。旅發局最新公佈訪港旅客人次按年增長12%，有效刺激消費需求，增強市場對零售及餐飲前景的信心。有見於此，部分業主趁勢推出核心區優質物業出租，有業主更委託中原(工商舖)作為獨家代理，負責尖沙咀金馬倫道的優質地舖招租事宜，該舖位意向月租約23萬元。

中原(工商舖)商舖部資深分區營業董事鄧振豪表示，這次出租物業位於尖沙咀金馬倫道30至32號地下A號舖，建築面積約1,957方呎，意向月租約23萬元。鄧氏補充，現時租客為同心堂，將於2026年2月底前屆滿，業主願提供可商議的免租裝修期，以吸引優質租戶入駐。