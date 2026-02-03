樂風集團旗下One Bedford Place變銀主盤放售 市值達19.8億｜商廈市況

由樂風集團持有的大角咀必發道100號One Bedford Place淪為銀主盤，被接管人接收委託第一太平戴維斯及高力國際以聯合代理方式公開招標形式出售。據了解，銀主為東亞銀行，物業以現狀部份交吉及部份連現有租約出售，截標日期為2026年4月22日正午12時正。據消息指，最新市場估值達19.8億元。

該物業為一幢樓高 29 層的甲級智慧型商業大廈，於 2024年嶄新落成，是市場上罕有出售的新落成全幢商業項目。物業地盤面積約 10,043方呎，總建築面積約 184,041方呎。大廈地下至二樓為商舖樓層，三樓設有空中花園，而三樓以上則為辦公室用途。此外，大廈另設有合共69個私家車車位、5個電單車車位及5個輕型貨車裝卸位，其中部份配備中速及超級充電設施，配套完善。