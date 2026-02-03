樂風集團旗下One Bedford Place變銀主盤放售 市值達19.8億｜商廈市況

由樂風集團持有的大角咀必發道100號One Bedford Place淪為銀主盤，被接管人接收委託第一太平戴維斯及高力國際以聯合代理方式公開招標形式出售。據了解，銀主為東亞銀行，物業以現狀部份交吉及部份連現有租約出售，截標日期為2026年4月22日正午12時正。據消息指，最新市場估值達19.8億元。
該物業為一幢樓高 29 層的甲級智慧型商業大廈，於 2024年嶄新落成，是市場上罕有出售的新落成全幢商業項目。物業地盤面積約 10,043方呎，總建築面積約 184,041方呎。大廈地下至二樓為商舖樓層，三樓設有空中花園，而三樓以上則為辦公室用途。此外，大廈另設有合共69個私家車車位、5個電單車車位及5個輕型貨車裝卸位，其中部份配備中速及超級充電設施，配套完善。
樂風發言人表示指，集團一直與銀行保持密切溝通，並就相關物業積極接洽潛在買家，致力尋求最佳交易安排。該項目市值遠高於銀行貸款金額，集團有信心銷售進度將會有序推進，並能於短期內為各方創造「三贏」局面。樂風旗下各項目均為獨立管理，集團目前整體業務保持穩健發展。
第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，是次出售的物業曾榮獲多個國際級項目設計獎項，亦獲香港綠色建築議會認可為綠建環評金級項目，奠定其在設計、用料、永續性標準等範疇的頂尖地位。此外，項目擁有高配置的樓宇規格，包括高樓底、高負重、高電力，非常適合各大專院校、醫療機構、宗教團體等用家長線自用。
高力香港資本市場及投資服務主管翟聰表示，物業坐落於大角咀新興商業走廊，接駁多條主要幹線，便捷往返九龍及港島各區。其現代化建築設計亦屬一大賣點，單位間隔靈活多變，適合多元化用途。隨著附近市區更新活動日益頻繁，區內商業前景愈見明朗，長遠投資潛力巨大。是次出售預料將吸引各類型創科、金融企業前來建立區域總部。
樂風集團於2012年成立。集團主要業務為收購及發展香港市區核心位置的重建項目，業務涉足工商、零售及住宅物業項目。