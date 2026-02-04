粉嶺海聯廣場逾1.4萬呎商舖放售 意向價低市值近39%｜工商舖

海聯廣場位處粉嶺核心民生地段，周邊社區成熟，毗鄰聯和墟及多個住宅屋苑﹑學校及工業區，日常消費需求強勁；物業交通配套完善，連接多條巴士及小巴路線，方便區內及跨區往來。商場內設有多間連鎖店、超級市場及食肆，人流穩定，週末及節日更見熱鬧，並配備充足停車位，便利顧客消費。

投資管理公司高力宣佈獲委託為獨家代理出售香港新界粉嶺和睦街9號海聯廣場1樓101-103及105號商舖。市場初步估值達7,200萬元，呎價約每方呎5,000元，而現時意向價為4,400萬元，呎價約每方呎3,072元，即低約38.8%。

高力香港資本市場及投資服務部高級董事吳嘉輝表示，是次出售物業建築面積約14,323方呎，屬區內近年罕見的大樓面商舖放售。空間寬敞靈活，適合多元用途，包括大型零售店、健身中心或餐飲行業。此外，物業位於商場單邊位置，設有大型玻璃窗面向行人路及行車道，具備極高曝光度。

他續指，整個北區現時約有34萬人口，隨着政府大力推動北部都會區發展，古洞北及粉嶺北新發展區新增人口合共約188,100，並提供約總數約37,700的就業機會，相信商業﹑零售及飲食需求會持續上升。物業前身為區內其中一間大型酒家，服務居民、學生及工業區上班人士；目前已空置，並保留基本酒樓廚房設施，如：通風系統及防水地台等，可為新餐飲營運者節省可觀的前期投資成本。