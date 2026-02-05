萊坊：2025年全球超級豪宅第四季量額齊升 香港成交額大增51%位第二｜樓市數據

在報告覆蓋的12個市場中，2025年第四季錄得 555 宗 1,000 萬美元以上的成交，按季上升 17%，總成交金額達 103 億美元（按季上升 20%）。杜拜、香港、悉尼及邁阿密的超豪宅市場交易活躍，按季成交錄得強勁增長，平均成交價格亦由第三季的1,810萬美元上升至1,860萬美元。若以全年計算，總成交量為2,164宗，總金額達405億美元，雖較前一季高峰略有回落，但仍為2021年以來第二高紀錄。

萊坊發佈最新的《全球超級豪宅報告》指出，探討全球12 個主要市場，樓價在1,000萬美元以上的住宅銷售表現。

城市表現方面，杜拜再次穩居全球第一，第四季成交143宗、總值25億美元，季增幅分別達39%與27%，年底動能強勁。香港則延續復甦趨勢，以81宗交易、15.7億美元成交額躍升至第二名，成交量與金額分別季增45%及51%，連續兩季明顯回溫。紐約與洛杉磯分別錄得57宗及63宗交易，成交額為11.3億及11億美元，但受高端獨棟住宅供給減少及年底市場趨淡影響，表現較第三季略顯疲弱。

中段市場中，悉尼表現突出，成交52宗，季增58%，反映澳洲高端住宅需求穩健。新加坡則由年中高點回落，錄得32宗交易，季減11%。倫敦則持續走弱，本季僅35宗成交，排名跌至第七。儘管成交金額微增2%至7.24億美元，但受英國財富稅與房地產稅制討論影響，投資人信心受壓，交易量明顯減少。

以全年表現計算（截至 2025年第四季的 12 個月），杜拜以 500 宗成交，創下年度新高，為倫敦同期的三倍以上，突顯其結構性優勢。紐約由 2023 年低位反彈至 326宗年度成交，香港超豪宅成交持續上升至 232 宗，而倫敦下跌至第五位錄得 161宗，相比 2022年仍位居首位形成鮮明對比。

萊坊全球研究部主管 Liam Bailey指出 ，季出現兩個十分突出的現象。首先，杜拜錄得破紀錄的一年，反映其多年來成功吸納龐大財富流入，以及超豪宅新盤供應帶來的影響。其次，倫敦的超豪宅交易量在第四季跌至第七位，突顯近期稅制改革對其超豪宅市場造成的顯著影響。

萊坊高級董事及住宅物業代理部主管劉文華補充，香港的豪宅市場正在回暖，近月成交持續上升。超豪宅板塊去年第四季錄得 81宗成交為 2021 年底以來最高，勢頭亦延續至今年。展望 2026年，豪宅市場有望進一步增強，受惠於市場氣氛改善、資金雄厚買家的穩定需求，以及超豪宅供應有限等因素。

展望2026年初，市場走勢將高度受到政策變化、利率路徑，以及倫敦相關財富稅政策討論等因素影響，這些關鍵變數可能成為全球超高端住宅市場的主要風向球。