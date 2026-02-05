利嘉閣工商舖：1月買賣量回落一成 登記總值按月大跌54.1%

工廈登記 178 宗持平靠穩 涉資 4 個月最少 利嘉閣(工商舖)地產-工商部高級營業董事朱亮恒指出，工廈買賣登記量近月維持穩定格局，未見大幅波動。數據顯示，1月份工廈買賣登記錄178宗，與2025年12月的宗數持平，守在近3個月相對高位；月內工廈登記佔比錄49.0%，較12月份的44.2%按月升4.8個百分點。至於1月份工廈登記總值錄得9.63億元，按月跌42.3%，終止3連升，創近4個月最少，月內平均每宗均價約541萬元。

商廈買賣 93 宗 回落 8% 結束連月百宗勢頭 商廈買賣方面，黃應年表示，雖然2025年尾兩個月表現強勁，但進入新年首月即見調整，按月回落近8%。2026年1月份全月商廈登記量錄得93宗，較2025年12月份的101宗跌7.9%，結束連續兩個月穩企百宗之上的好勢頭；至於1月份商廈買賣登記總值則大跌71.1%，錄得12.59億元，為近4個月最少，因前月有巨額登記之故。

店舖登記回落至 92 宗 仍為近 4 月次多 店舖表現方面，利嘉閣（工商舖）地產-商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明指出，店舖買賣結束連月上升勢頭，2026年首月稍見回落，但仍維持在近4個月次多的水平。數據顯示，2026年1月份店舖買賣登記共有92宗，按月跌25.8%，為跌幅最顯著的物業類別；此外，1月份店舖登記總值也相應跌21.2%，錄得12.98億元，呈現量值齊跌，但相信是傳統淡月的正常調整，後市仍然相對樂觀。