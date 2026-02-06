熱門搜尋:
出版：2026-Feb-06 15:00
更新：2026-Feb-06 15:00

2025年整體住宅車位買賣量按年升27.1% 中原：料今年登記有望企穩逾五千宗水平｜車位市況

2025年整體住宅車位買賣登記(包括一手及二手)錄5,073宗，總值73.49億元。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年整體住宅車位買賣登記(包括一手及二手)5,073宗，總值73.49億元，較2024年的3,991宗及59.63億元，分別上升27.1%23.2%，宗數創20226,164宗後的3年新高。2025年下半年樓市氣氛回暖，股市向好，二手車位交投回復活躍，發展商亦推售車位，帶動全年整體買賣結束3年跌勢回升。另外，2026年首月整體車位買賣錄440宗及6.0億元，因住宅樓價回升，投資者傾向轉投住宅市場，所以估計今年車位市況平穩，全年登記有望企穩逾五千宗水平。

一手車位買賣量按年升47.2% 香港區按年大升61.1%

一手方面，2025年錄1,678宗及28.85億元，較2024年的1,140宗及21.98億元，分別上升47.2%31.3%。受惠發展商出售旗下新界一手新盤車位，以及太古地產低價拆售太古城車位，一手交投顯著反彈。當中，香港區錄538宗，按年大升61.1%，因為有大量太古城車位拆售。新界區錄754宗，按年增加51.5%，受數個入伙新盤配售車位所致。九龍區錄386宗，按年升25.7%

二手車位宗數金額同創近3年高位

二手方面，2025年錄3,395宗及44.65億元，較2024年的2,851宗及37.65億元，分別上升19.1%18.6%。宗數及金額同創20223,984宗及64.04億元後的3年高位。二手車位的需求增加，而且有投資者拆售車位，帶動二手住宅車位交投轉旺。香港、九龍及新界三區買賣均上升，分別錄597宗、878宗及1,920宗，按年錄25.2%37.0%10.8%升幅。

2025年全年車位登記最多的屋苑是鰂魚涌太古城，錄472宗及5.12億元。

太古城為2025年全年車位登記最多屋苑

2025年全年車位登記最多的屋苑是鰂魚涌太古城，錄472宗及5.12億元，其中有446宗屬一手買賣。大埔SILICON HILL107宗，排名第二，全屬一手買賣，總值1.61億元。太古城及SILICON HILL是受到發展商拆售車位帶動。第三是將軍澳日出康城，錄97宗及1.69億元。第四是長沙灣順寧苑，錄83宗及1.04億元，因有投資者將車位拆售而推高。

剔除投資者車位拆售的項目後，2025年二手車位買賣較多的十個屋苑平均每宗車位售價(扣除電單車位及已知的一單多買登記計算)，全部比2024年錄得下調。富豪花園、美孚新邨及新都城的售價均跌超過一成，每宗車位均價分別錄5610395萬元，按年跌13.8%12.0%11.2%。麗港城、黃埔花園及嘉湖山莊的車位均價亦跌逾半成，跌5.0%9.9%不等。而碧堤半島、杏花邨、日出康城及豪景花園的車位均價跌幅則少於半成。

