地產
出版：2026-Feb-08 15:31
更新：2026-Feb-08 15:31

住開有感情！回流港人租荃灣柏傲灣開放式戶 業主享逾4厘回報｜二手樓租賃

柏傲灣於2018年入伙，共有4座，提供983個單位。(資料圖片)

近年外來人才及內地學生不斷湧港，推高租盤需求。中原地產荃灣海之戀分行B組高級資深分區營業經理伍潔玲表示，荃灣柏傲灣新錄2B座低層E室租賃成交，單位實用面積約306方呎，屬開放式單位。

伍潔玲指，單位月租叫價15,800元，經議價後以15,650元租出，呎租約51.1元。租客為回流港人，移民前居於荃灣西，因此回流後選擇再次落戶荃灣。

據悉，業主於2017年以460萬元一手購入單位，現享租金回報約4.1厘。資料顯示，柏傲灣位於荃灣西永順街51號，2018年入伙，共有4座，提供983個單位。

