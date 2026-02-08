熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
地產
出版：2026-Feb-08 22:35
更新：2026-Feb-08 22:35

核心區旺舖交投旺！尖沙咀赫德道地舖連一樓5380萬易手 回報逾5.5厘｜商舖市況

分享：
海信大廈地下連一樓.jpg

尖沙咀海信大廈商舖連1樓最新以約5,380萬元易手，平均呎價約12,810元。(中原工商舖提供)

adblk4

去年12月本港零售業總銷貨價值按年上升6.6%，連續保持正增長，本地消費氣氛持續改善，訪港旅客數字亦有所增加，旅發局公布，2025年全年初步訪港數字為4,990萬人次，較2024年上升約12%，當中內地旅客訪港人數約3,780萬，較2024年高出11%，佔全年訪港旅客量的76%。旅客數字持續增強，帶動零售及餐飲市道回暖，商舖市場交投維持穩定。投資者對核心區地段商舖興趣日濃，帶動商舖買賣成交活躍度提升。曾由中原(工商舖)獨家代理的尖沙咀海信大廈商舖連1樓最新以約5,380萬元易手，平均呎價約12,810元。

adblk5

中原(工商舖)資本市場部高級資深分區營業董事梁美儀表示，尖沙咀赫德道1517號海信大廈地下連一樓新近錄得成交，地舖建築面積約2,100方呎，一樓建築面積約2,100方呎，總建築面積約4,200方呎，以約5,380萬元成交，平均呎價約12,810元。目前由禾璽牛肉海鮮火鍋店承租，月租約25萬元，租期至20275月，預料新買家可享租金回報達約5.57厘。

梁美儀稱，翻查資料，大廈由富瑤實業發展，於1989年落成，以商業用途為主，海信大廈交通便利，步行數分鐘即達港鐵站，屬尖沙咀傳統旺鋪範圍，人流暢旺，配套完善。附近設有鐵路大廈停車場、萬事昌廣場，民生設施完善，商業設施林立，形成協同效應。是次成交地舖附近亦錄得個別買賣成交可供參考。資料顯示，尖沙咀河內道34號地下09號舖，建築面積約250方呎，以約878萬元易手，平均呎價約35,120元。

adblk6

梁美儀認為，是次舖位在委託中原(工商舖)獨家代理後瞬即獲市場承接，反映市場對優質工商舖的熱愛及追捧程度。同時，隨著遊客人次不斷提升，加上消費氣氛持續轉好，尖沙咀區核心地段的優質舖位買賣及租務成交不絕。隨著農曆新年檔期將至，預料會有更多旅客來港消費，加上節日氣氛刺激下，預料核心區商舖買賣交投進一步活躍。

即睇商舖買賣盤 (House730)

玻璃水漬如何清除？4招整走頑固水漬（am730製圖） 玻璃水漬如何清除？水漬形成原因（am730製圖） 玻璃水漬如何清除？1. 清潔海綿（am730製圖） 玻璃水漬如何清除？2. 醋 + 檸檬酸（am730製圖） 玻璃水漬如何清除？3. 強效漬滅清潔劑 + 抹布（am730製圖） 玻璃水漬如何清除？4.去污膏 + 刮刀（am730製圖）

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務