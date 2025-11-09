101 KINGS ROAD削減部分優惠後錄首宗成交 兩房逾1226萬沽｜炮台山新盤

宏安地產(1243)北角炮台山新盤「101 KINGS ROAD」今日(9日)錄得1宗成交，單位為29樓L室，屬兩房梗廚戶型，實用面積434方呎，成交價1,226.3萬元，呎價約28,256元，買家採用90天現金付款計劃入市。
宏安地產執行董事程德韻表示，自宣布「101 KINGS ROAD」正式踏入現樓階段，集團在本周末接獲大量有關項目的查詢。是次成交為項目削減部分優惠後的首宗成交，反映市場對於港島現樓項目的持續追捧。該買家指，項目已獲批入伙紙促使了其購買意欲，認為項目的用料及開則設計屬高品質，故即時購入作自用。
「101 KINGS ROAD」自推售迄今共售出184伙，套現超過17億元，預計短期內將加推新一批單位，主力推售優質兩房及三房單位應市。
「101 KINGS ROAD」設1座住宅大樓，提供251伙，標準樓層戶型涵蓋一房至三房，單位實用面積由244至838方呎，主打兩房單位，佔全盤住宅單位總數五成，另設有連平台或天台特色戶。項目提供24個住宅停車位及5個商業停車位，自設會所「KINGS CLUB」，提供戶外游泳池、運動室、宴會廳、多功能娛樂室、兒童遊樂場、桌上遊戲室、音樂室及閒坐空間。