101 KINGS ROAD削減部分優惠後錄首宗成交 兩房逾1226萬沽｜炮台山新盤

宏安地產(1243)北角炮台山新盤「101 KINGS ROAD」今日(9日)錄得1宗成交，單位為29樓L室，屬兩房梗廚戶型，實用面積434方呎，成交價1,226.3萬元，呎價約28,256元，買家採用90天現金付款計劃入市。

宏安地產執行董事程德韻表示，自宣布「101 KINGS ROAD」正式踏入現樓階段，集團在本周末接獲大量有關項目的查詢。是次成交為項目削減部分優惠後的首宗成交，反映市場對於港島現樓項目的持續追捧。該買家指，項目已獲批入伙紙促使了其購買意欲，認為項目的用料及開則設計屬高品質，故即時購入作自用。