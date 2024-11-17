101 KINGS ROAD加推26伙 一房最平559萬 折實均呎21808元｜炮台山新盤

宏安地產(1243)北角炮台山新盤「101 KINGS ROAD」示範單位已於上周五(15日)對外開放，昨日(16日)起接受認購登記，宏安地產執行董事程德韻表示，首日已收約350票，以首張價單51伙計算，超額認購約5.8倍。
程德韻稱，項目最新加推第2號價單，涉及26伙，以120天即供付款辦法計算，折實平均呎價21,808元，較首張價單20,800元高約4.8%；今批集中於中至中高層單位。
2號價單單位涵蓋6伙一房戶、13伙兩房開放式廚房戶，以及7伙兩房梗廚戶，實用面積由244至432方呎。單位售價由798.9萬至1,377萬元，呎價介乎30,142元至32,742元。單位折實售價由559.2萬至963.9萬元，折實呎價介乎21,100元至22,918元。
入場單位為15樓J室，實用面積244方呎，一房間隔，折實售價559.2萬元，折實呎價22,918元。
「101 KINGS ROAD」屬單幢式物業，標準樓層戶型涵蓋一房至三房，單位實用面積由244至838方呎，主打兩房單位，佔全盤住宅單位總數五成，另設有連平台或天台特色戶。項目設有佔地1萬方呎的露天廣場「Piazza 101」，屆時將開放予社區使用，基座商場將提供相應民生配套及特色商戶，商鋪涉10間，配備戶外用餐區。
樓盤鄰近炮台山港鐵站，步行至炮台山站A出口僅需約1分30秒；項目預計關鍵日期為2026年1月31日。