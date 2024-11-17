101 KINGS ROAD收逾750票 原價加推26伙 折實價563萬起｜炮台山新盤

據3號價單顯示，單位售價由805.1萬至1,483.4萬元，呎價介乎32,163元至34,753元。採用「120天現金付款計劃」連同其他折扣優惠計共獲最高30%折扣，扣除後單位折實售價由563.6萬至1,038.4萬元，折實呎價介乎22,514元至24,326元。 入場單位為16樓J室，實用面積244方呎，一房間隔，折實售價563.6萬元，折實呎價23,097元。

「101 KINGS ROAD」位於銅鑼灣的展銷廳自上周五(15日)對外開放迄今，參觀人流不絕。

「101 KINGS ROAD」屬單幢式物業，標準樓層戶型涵蓋一房至三房，單位實用面積由244至838方呎，主打兩房單位，佔全盤住宅單位總數五成，另設有連平台或天台特色戶。項目設有佔地1萬方呎的露天廣場「Piazza 101」，屆時將開放予社區使用，基座商場將提供相應民生配套及特色商戶，商鋪涉10間，配備戶外用餐區。