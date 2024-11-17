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地產
2024-11-17 21:08:51

101 KINGS ROAD收逾750票 原價加推26伙 折實價563萬起｜炮台山新盤

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101 KINGS ROAD收逾750票 原價加推26伙 折實價563萬起｜炮台山新盤

程德韻(左)指，今批加推單位集中於中高層，考慮到樓層及景觀因素，是次仍屬原價加推。

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港島新盤推售步伐積極，宏安地產(1243)北角炮台山「101 KINGS ROAD」昨日(16)起接受認購登記，執行董事程德韻表示，截至今日(17)累計收逾750票，以首兩張價單共77伙計算，超額認購逾8.7倍。

程德韻指，項目展銷廳自上周五(15)對外開放迄今，參觀人流不絕，為回應市場熱烈訴求，最新加推第3號價單，涉及26伙，涵蓋7伙一房、11伙兩房開放式廚房戶，以及8伙兩房梗廚戶，實用面積介乎244434方呎。以120天即供付款辦法計算，折實平均呎價23,393元，較上張2號價單21,8087.3%。程德韻稱，今批加推單位集中於中高層，考慮到樓層及景觀因素，是次仍屬原價加推。

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3號價單顯示，單位售價由805.1萬至1,483.4萬元，呎價介乎32,163元至34,753元。採用「120天現金付款計劃」連同其他折扣優惠計共獲最高30%折扣，扣除後單位折實售價由563.6萬至1,038.4萬元，折實呎價介乎22,514元至24,326元。

入場單位為16J室，實用面積244方呎，一房間隔，折實售價563.6萬元，折實呎價23,097元。

101 KINGS ROAD收逾750票 原價加推26伙 折實價563萬起｜炮台山新盤

「101 KINGS ROAD」位於銅鑼灣的展銷廳自上周五(15日)對外開放迄今，參觀人流不絕。

「101 KINGS ROAD」屬單幢式物業，標準樓層戶型涵蓋一房至三房，單位實用面積由244至838方呎，主打兩房單位，佔全盤住宅單位總數五成，另設有連平台或天台特色戶。項目設有佔地1萬方呎的露天廣場「Piazza 101」，屆時將開放予社區使用，基座商場將提供相應民生配套及特色商戶，商鋪涉10間，配備戶外用餐區。

樓盤鄰近炮台山港鐵站，步行至炮台山站A出口僅需約1分30秒；項目預計關鍵日期為2026年1月31日。

即睇北角炮台山101 KINGS ROAD最新資訊 (House730)

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