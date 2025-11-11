101 KINGS ROAD現樓549呎三房梗廚戶曝光 綠洲中Spa House設計概念(有圖)｜炮台山新盤

單位大門配備美國矽谷品牌Lockly智能門鎖，特意選用銅色系列，讓住戶進入單位一刻便能感受低調奢華感。玄關門口位置設有嵌入式鞋櫃，善用每一處空間增添收納。單位內長形客飯廳連玄關長約7.2米，布局方正，展現極佳的空間感。連接著客飯廳的落地玻璃趟門迎納自然光線，增加室內通風而且通透感。露台設計採用環保露台設計，即結合露台、工作平台及冷氣機平台，提供寬敞空間擺放戶外餐桌。

宏安地產(1243)北角炮台山新盤「101 KINGS ROAD」以現樓形式登場，最新開放23樓A室，屬三房交樓標準示範單位，實用面積549方呎，層與層之間的高度最高約3.45米。

廚房採梗廚設計，設有窗戶增加室內通風，米色台面配以炭灰色石紋紋理面板廚櫃營造現代感，一系列家電採用德國頂級家電品牌Gaggenau，包括煮食爐、電磁爐、蒸焗爐、雪櫃及抽油煙機，洗衣乾衣機亦選用法國皇室御用品牌De Dietrich。工作台面提供大量備餐空間，廚櫃下安裝下拉式折疊調味架更能靈活運用儲存空間，體現功能與美感的完美結合。

淺木色地板貫通全屋，香檳金色的燈掣掣面和門鎖增添視覺層次。短走廊將客飯廳連接睡眠區，主人房與客廳均朝向開揚城市及寶馬山景觀，轉角玻璃窗能夠270度全方位欣賞室外開揚景緻。主人房方正間隔預留衣櫃擺放位置，即使擺放了雙人床亦綽綽有餘。睡房2和主人房同向，住戶可根據需要將兩間房打通變成主人房連衣帽間。另一間睡房諾大的玻璃幕牆能將開揚城市景觀映入眼簾，方正實用的間隔足以擺放床及衣櫃。

浴室為明廁設計，設有窗戶增加通風。牆身以米色系為基調，讓住戶猶如身處在Spa House之中，淋浴區配備德國衛浴品牌Axor的雨淋式花灑和多功能水龍頭套裝，香檳金色的浴室配件搭配天然石洗手盤台面展現優雅時尚的視覺美感，鏡櫃增加了置物空間，充分滿足收納需求及電器存放的功能。

項目更引入SmartHome智能家居基礎設施和平台，匠心獨具將智能科技融入居住空間。住戶只需在iOS或Android手機安裝智慧家居應用程式，即可隨時隨地遙距控制電子設備開關。

「101 KINGS ROAD」設1座住宅大樓，提供251伙，標準樓層戶型涵蓋一房至三房，單位實用面積由244至838方呎，主打兩房單位，佔全盤住宅單位總數五成，另設有連平台或天台特色戶。項目提供24個住宅停車位及5個商業停車位，自設會所「KINGS CLUB」，提供戶外游泳池、運動室、宴會廳、多功能娛樂室、兒童遊樂場、桌上遊戲室、音樂室及閒坐空間。