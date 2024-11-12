101 KINGS ROAD開價｜中原陳永傑：可成區內「收租王」料投資客佔五成｜炮台山新盤

陳永傑指，北角區內對上新盤已是5年前，「101 KINGS ROAD」是次開價較之前有近兩成折讓。

宏安地產(1243)北角炮台山新盤「101 KINGS ROAD」今日(12日)公布首張價單，涉及51伙，若採用「120天現金付款計劃」連同其他折扣優惠計，合共獲最高30%折扣，折實售價由488萬元起，折實呎價由18,626元，折實平均呎價20,800元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，根據中原大數據，今年首三季二手市場「普通話拼音買家」的十大置業樓市片區，北角區位列全港之最，最受此類買家歡迎。而區內對上新盤已是5年前，為2019年3月「維峯．浚匯」，當時首推50伙折實平均呎價25,951元，即「101 KINGS ROAD」是次開價較之前有近兩成折讓。

他稱，「101 KINGS ROAD」位於英皇道，距離港鐵炮台山站約1分30秒路程，鄰近優質甲級商廈群，租賃有保證，料租金回報達4厘。若以入場價計，租金回報更可達5厘，預計投資者買家佔五成，項目可成為區內「收租王」。