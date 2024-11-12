101 KINGS ROAD開價｜中原陳永傑：可成區內「收租王」料投資客佔五成｜炮台山新盤

宏安地產(1243)北角炮台山新盤「101 KINGS ROAD」今日(12日)公布首張價單，涉及51伙，若採用「120天現金付款計劃」連同其他折扣優惠計，合共獲最高30%折扣，折實售價由488萬元起，折實呎價由18,626元，折實平均呎價20,800元。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，根據中原大數據，今年首三季二手市場「普通話拼音買家」的十大置業樓市片區，北角區位列全港之最，最受此類買家歡迎。而區內對上新盤已是5年前，為2019年3月「維峯．浚匯」，當時首推50伙折實平均呎價25,951元，即「101 KINGS ROAD」是次開價較之前有近兩成折讓。
他稱，「101 KINGS ROAD」位於英皇道，距離港鐵炮台山站約1分30秒路程，鄰近優質甲級商廈群，租賃有保證，料租金回報達4厘。若以入場價計，租金回報更可達5厘，預計投資者買家佔五成，項目可成為區內「收租王」。
「101 KINGS ROAD」首張價單提供兩種付款方法，包括「120天現金付款計劃」及「建築期付款計劃」，分別提供最高30%及28%折扣。首批單位分布於低至中層，包括18伙一房、21伙兩房開放式廚房，以及12伙兩房梗廚單位。扣除最高30%折扣後，單位折實售價由488萬至1,006萬元，折實呎價介乎18,626元至23,180元。入場單位為6樓F室，實用面積262方呎，一房間隔，折實售價488萬元，折實呎價18,626元。
至於兩房開放式廚房戶入場單位為6樓G室，實用面積380方呎，折實售價747.4萬元，折實呎價19,668元。兩房梗廚戶入場單位為6樓H室，實用面積432方呎，折實售價838.8萬元，折實呎價19,417元。
「101 KINGS ROAD」屬單幢式物業，標準樓層戶型涵蓋一房至三房，單位實用面積由244至838方呎，主打兩房單位，佔全盤住宅單位總數五成，另設有連平台或天台特色戶。項目設有佔地1萬方呎的露天廣場「Piazza 101」，屆時將開放予社區使用，基座商場將提供相應民生配套及特色商戶，商鋪涉10間，配備戶外用餐區；項目預計關鍵日期為2026年1月31日。