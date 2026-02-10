學生宿舍投資熱潮未止！上月錄319宗工商舖成交 連升4個月｜工商舖

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，1月份工商舖市場錄得約319宗買賣成交，按月上升約8.1%，較去年同期約324宗則輕微回落約1.5%。買賣成交金額方面，1月份工商舖買賣成交金額略見回吐，錄得約35.94億元，按月及按年分別回落約66.5%及16.5%，主要因去年12月份中國建設銀行大廈大手成交額帶動該月錄得約104.31億元，為2025年單月最高成交金額。

在工商舖三大範疇中，寫字樓市場方面，1月份錄得約56宗買賣成交，按月及按年分別錄得升幅約24.4%及約36.6%；總金額錄得約10.63億元，按年則錄得升幅約四成，較上月則回落約87.3%。2月份市場錄得多宗全幢商廈買賣成交，當中佐敦長樂街18號的18號廣場全幢最為矚目。該商廈物業總建築面積約55,889方呎，由馬亞木家族於2004年以約1.27億元購入，市傳以約3.35億元成交，折合呎價約5,994元。新買家以老牌發展商晶苑地產呼聲最高，有傳日後或改作學生宿舍用途。

同時月內亦錄得數宗具潛力改裝為學生宿舍的全幢物業成交，涉及酒店、出租公寓、服務式住宅等，當中包括銅鑼灣耀華街16號至18號全幢、北角春秧街112號北角M1酒店全幢以及水星街21至23號The Mercury全幢，充分反映市場對投資學生宿舍前景的信心。