地產
出版：2026-Feb-10 16:29
更新：2026-Feb-10 16:29

學生宿舍投資熱潮未止！上月錄319宗工商舖成交 連升4個月｜工商舖

佐敦長樂街18號廣場

2月份市場錄得多宗全幢商廈買賣成交，當中佐敦長樂街18號的18號廣場全幢最為矚目。(中原工商舖提供)

2026伊始，整體工商舖市場承接2025年底前趨旺氣氛，加上受惠於學生宿舍投資相關的交易帶動，整體工商舖買賣成交宗數持續4個月走勢向上。根據中原(工商舖)數據顯示，20261月份工商舖錄得約319宗買賣，按月錄得升幅約8.1%，涉及總金額約35.94億元，較去年同期減少約16.5%。中原(工商舖)預期，政府月內將公布新一份《財政預算案》，有望進一步帶動工商舖市場買賣交投，預料2月份工商舖買賣宗數將持續上升。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，1月份工商舖市場錄得約319宗買賣成交，按月上升約8.1%，較去年同期約324宗則輕微回落約1.5%。買賣成交金額方面，1月份工商舖買賣成交金額略見回吐，錄得約35.94億元，按月及按年分別回落約66.5%16.5%，主要因去年12月份中國建設銀行大廈大手成交額帶動該月錄得約104.31億元，為2025年單月最高成交金額。

在工商舖三大範疇中，寫字樓市場方面，1月份錄得約56宗買賣成交，按月及按年分別錄得升幅約24.4%及約36.6%；總金額錄得約10.63億元，按年則錄得升幅約四成，較上月則回落約87.3%2月份市場錄得多宗全幢商廈買賣成交，當中佐敦長樂街18號的18號廣場全幢最為矚目。該商廈物業總建築面積約55,889方呎，由馬亞木家族於2004年以約1.27億元購入，市傳以約3.35億元成交，折合呎價約5,994元。新買家以老牌發展商晶苑地產呼聲最高，有傳日後或改作學生宿舍用途。

同時月內亦錄得數宗具潛力改裝為學生宿舍的全幢物業成交，涉及酒店、出租公寓、服務式住宅等，當中包括銅鑼灣耀華街16號至18號全幢、北角春秧街112號北角M1酒店全幢以及水星街2123The Mercury全幢，充分反映市場對投資學生宿舍前景的信心。

商舖市場升幅顯著

至於商舖及工商買賣市場，成交量均錄得增幅，當中又以商舖市場升幅最為顯著。1月份商舖買賣成交約68宗，較上月增長約11.5%，比去年同期則微跌約5.6%；成交金額為約13.72億元，按月及按年均錄得約45.2%及約19.5%升幅。而1月份工商市場錄得約195宗買賣成交，涉及成交金額約11.58億元，按月分別增加約3.2%及約6.6%，按年則下跌約7.6%及約51.6%

潘志明分析，邁入2026年，整體工商舖市場交投仍保持熾熱，同時學生宿舍投資熱潮持續。據政府最新數字指出，截至202624日已有25宗獲確認符合資格的改裝學生宿舍申請，涉及約5,100個宿位。此外，發展局亦有意推出3幅用地作學生宿舍發展，相信投資學生宿舍於2026年仍將為市場投資焦點，從而帶動更多全幢工商舖物業成交。潘志明認為，政府月內將公布新一份《財政預算案》，部分買家憧憬預算案將推出有利樓市措施而搶閘入市，預料2月份買賣宗數將維持升勢。

