地皮開標｜中海外以逾18億投得牛頭角彩霞道住宅地 略高估值上限

樓市氣氛向好，政府近期賣地表現亦見復甦。今年政府首幅推出招標的住宅地牛頭角彩霞道地皮於上周五(6日)截標，地政總署今日(10日)公布，該地皮由中國海外地產(688)以約18.06億元中標，高過市場估值上限約7.5%，按最高可建樓面約28.44萬方呎計算，每方呎樓面地價約6,352元。

綜合市場預測，地皮估值介乎約11.4億至16.8億元，相當於每方呎地價約4,000元至5,930元。上周五共收到9份標書，除中海外有份競投外，其他入標財團包括新鴻基地產(016)、恒基地產(012)、長江實業集團(1113)、會德豐地產、嘉華國際(173)，另信和置業(083)夥拍鷹君集團(041)。