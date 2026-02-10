地皮開標｜中海外以逾18億投得牛頭角彩霞道住宅地 略高估值上限

樓市氣氛向好，政府近期賣地表現亦見復甦。今年政府首幅推出招標的住宅地牛頭角彩霞道地皮於上周五(6日)截標，地政總署今日(10日)公布，該地皮由中國海外地產(688)以約18.06億元中標，高過市場估值上限約7.5%，按最高可建樓面約28.44萬方呎計算，每方呎樓面地價約6,352元。
綜合市場預測，地皮估值介乎約11.4億至16.8億元，相當於每方呎地價約4,000元至5,930元。上周五共收到9份標書，除中海外有份競投外，其他入標財團包括新鴻基地產(016)、恒基地產(012)、長江實業集團(1113)、會德豐地產、嘉華國際(173)，另信和置業(083)夥拍鷹君集團(041)。
預期可興建470個住宅單位
萊坊執行董事及大中華區估價及諮詢部主管方耀明表示，是次彩霞道地成交價略高於預期，尤其是比起上一幅佐敦谷地皮高出頗多，這幅市中心地皮共收到9份標書，反應不俗，反映市場對於吸納市區有質素地皮非常有信心，估計發展商都會以中小型單位為主。
彩霞道地皮前身為瑪利諾中學，現時為香港海關訓練及青年發展中心，鄰近淘大花園及港鐵九龍灣站，地盤面積約33,713方呎，指定作非工業(不包括倉庫、酒店及加油站)用途。地皮最高可建樓面約28.44萬方呎，包括最高住宅樓面面積約25.28萬方呎，商業面積則最多約3.16萬方呎，預期可興建470個住宅單位。