中原城市租金指數CRI按月升0.37% 連升2個月共0.73%｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年1月份中原城市租金指數CRI最新報130.07點，按月升0.37%，創歷史次高，僅低於2025年10月130.09點高位。傳統租賃淡季，租金未有回軟，反而上升，CRI連升2個月共0.73%。顯示本地樓市及經濟持續復甦，住屋需求殷切，租務成交暢旺，租盤供應緊張，支持租金向升，展望2026年租金繼續有力平穩上揚。 中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass報136.09點，按月升0.69%。CRI(中小型單位)報132.43點，按月升0.53%。CRI_Mass及CRI(中小型單位)齊升2個月，分別累升0.70%及0.65%，同創歷史次高。CRI(大型單位)報114.18點，按月跌0.70%，終止2個月連升，指數上月創歷史新高後回軟，但仍為歷史次高。

四區租金全線齊升 四區租金全線齊升。新界東CRI_Mass報158.32點，按月升1.71%，指數再創歷史新高，升破2025年11月156.78點高位，近7個月新界東租金已4次創新高。九龍CRI_Mass報121.56點，按月升0.55%，連升2個月共1.35%，指數創歷史第5高。港島CRI_Mass報125.08點，按月升0.53%，指數創歷史第9高。新界西CRI_Mass報159.05點，按月升0.26%，連升2個月共0.54%，指數創歷史第3高。

67 個 CRI 大型成份屋苑三個月呎租按月上升 在121個CRI大型成份屋苑中，2026年1月份有67個(即55.4%)屋苑的三個月移動平均實呎調整租金按月錄得上升，新界西佔19個，港島、九龍及新界東各佔16個。租金升幅較高的首五位分別為大埔中心升5.20%，御龍山升4.19%，嘉薈軒升3.46%，疊茵庭升3.37%及美景花園升2.86%，均為二線屋苑。不過，傳統主要大型一線屋苑租金升幅輕微，或甚至回軟，太古城升0.84%，嘉湖山莊升0.04%，美孚新邨跌0.26%，沙田第一城跌0.33%。