柏傲莊連錄3宗一房買賣 業主「2蝕1賺」 售價最高768萬｜二手成交

市況向好，買家入市決定加快，大圍新晉屋苑柏傲莊近期連錄3宗一房交投，有2宗業主要蝕讓離場。

市場消息指，柏傲莊3A座高層D室，實用面積約299方呎，一房間隔。原叫價750萬元，最終以728萬元易手，呎價約24,348元，創屋苑同類型單位新高價。據悉，原業主於2020年以807萬元購入上址，持貨約6年，現轉售帳面虧蝕79萬元，物業期內貶值約9.8%。

此外，柏傲莊7A座高層D室，實用面積約324方呎，一房間隔，以740萬元獲用家承接，呎價約22,840元。原業主於2020年以813萬元購入單位，持貨約6年，現轉售帳面損失73萬元，物業期內跌價約9%。