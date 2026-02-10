柏傲莊連錄3宗一房買賣 業主「2蝕1賺」 售價最高768萬｜二手成交

市況向好，買家入市決定加快，大圍新晉屋苑柏傲莊近期連錄3宗一房交投，有2宗業主要蝕讓離場。
市場消息指，柏傲莊3A座高層D室，實用面積約299方呎，一房間隔。原叫價750萬元，最終以728萬元易手，呎價約24,348元，創屋苑同類型單位新高價。據悉，原業主於2020年以807萬元購入上址，持貨約6年，現轉售帳面虧蝕79萬元，物業期內貶值約9.8%。
此外，柏傲莊7A座高層D室，實用面積約324方呎，一房間隔，以740萬元獲用家承接，呎價約22,840元。原業主於2020年以813萬元購入單位，持貨約6年，現轉售帳面損失73萬元，物業期內跌價約9%。
區內分支家庭斥768萬入市
中原地產新界東星凱堤岸分行高級分行經理姚枝榮表示，柏傲莊3A座低層E室，實用面積約357方呎，一房間隔，議價後以768萬元易手，呎價約21,513元。
姚枝榮透露，新買家為區內分支家庭，見單位間隔合用，價錢合理，即把握機會購入單位自用。據了解，原業主於2020年以約723萬元購入單位，持貨約6年，是次易手帳面獲利45萬元，單位期內升值約6.2%。
資料顯示，柏傲莊位於大圍車公廟路18號，2023年入伙，分為3期共有14座，提供3,090個單位。